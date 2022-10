Mexique: une attaque armée dans le sud du pays fait 18 morts

Un groupe d’hommes a surgi et ouvert le feu dans la rue, criblant de balles plusieurs bâtiments, dans l’État de Guerrero. Dix-huit personnes ont été tuées et au moins vingt autres blessées. Les événements se sont produits mercredi 5 octobre dans l'après-midi dans la municipalité de San Miguel Totolapan dans une zone montagneuse de la Tierra Caliente.

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

Peu après, l’attaque a été revendiquée sur les réseaux sociaux par un cartel nommé « Los Tequileros », trafiquants de drogue de l'État de Jalisco, alliés au puissant cartel Jalisco Nueva Generacion. Il s’agirait d’un règlement de compte et de cette tuerie serait en fait une menace adressée à un autre puissant cartel de la drogue : la famille Michoacán, présente dans la Tierra Caliente depuis des décennies.

L’attaque semblait être dirigée contre les autorités de la ville. La police rapporte que le palais municipal présente de très nombreux impacts de balles ainsi que la maison personnelle du maire Conrado Mendoza Almeda. Ce dernier a été tué dans la fusillade ainsi que son père, ex-politique local et plusieurs policiers.

Otra masacre en México.



Un comando irrumpió en San Miguel Totolapan, Guerrero, y asesinó a 18 personas; entre las víctimas está el alcalde.https://t.co/OYaAMGXNeu pic.twitter.com/TR40J84UJ3 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 6, 2022

Zone rouge

Ce n’est pas la première fois que San Miguel Totolapan est le théâtre de ce type d’affrontement entre cartels. Plusieurs attaques y ont déjà eu lieu ces dernières années. Cette petite ville de 20 000 habitants se trouve dans une zone dangereuse et extrêmement compliquée. Elle est le bastion des mafias et du crime organisées qui se disputent le territoire et le trafic, puisqu’elle se trouve sur la route de la drogue qui arrive en provenance du pacifique.

