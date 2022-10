Tir mortel sur le tournage de «Rust»: Alec Baldwin trouve un accord avec la famille de la victime

L’acteur et producteur américain a trouvé un accord à l’amiable avec la famille de la directrice de la photographie tuée il y a un an sur le tournage du film Rust. C'est donc la fin des poursuites civiles contre Alec Baldwin.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Nous sommes tous persuadés que la mort d’Halyna était un terrible accident. » Celui qui parle est Matthew Hutchins, le mari de la photographe tuée à bout portant d’une balle tirée par un revolver qui était censé être chargé à blanc. Celui qui tenait l’arme ce jour-là d'octobre 2021, c’était Alec Baldwin, vedette et producteur du western tourné au Nouveau-Mexique. Il assure n’avoir pas appuyé sur la détente avant le tir mortel. Il est déjà établi que les règles de sécurité n’ont pas été respectées.

L'enquête criminelle toujours en cours

L’enquête criminelle du shérif de Santa Fe est encore en cours et peut déboucher sur d'éventuelles poursuites pénales. Elle s'est notamment attachée à déterminer comment des munitions réelles avaient pu se trouver sur le tournage, ce qui est en théorie formellement interdit, précisément pour éviter des accidents.

Mais on sait déjà qu’il n’y aura pas de procès au civil, c’est-à-dire pour les réparations financières. Comme le reste de la production du film, Alec Baldwin faisait l’objet de poursuites de la part de la famille. Elles sont abandonnées. Les parties ont trouvé un accord financier dont le montant n’a pas été dévoilé et qui doit encore être validé par la justice. La famille d'Halyna Hutchins avait porté plainte contre l'acteur en février, l'accusant par la voix de leur avocat de « comportement dangereux » et dénonçant les mesures d'économies décidées par les producteurs du film, dont Alec Baldwin, ayant selon eux abouti à la mort de la directrice de la photographie.

Le tournage reprendre début 2023

Tout juste sait-on que Matthew Hutchins va devenir producteur exécutif de Rust et qu’il touchera une partie des recettes. Car le tournage du film va reprendre dès le début de l’année prochaine avec les mêmes acteurs et le même réalisateur, Joel Souza, qui avait été blessé dans l’affaire. Pour lui, comme pour le mari, il s’agit de rendre hommage et d’honorer l’héritage d’Halyna Hutchins.

Dans une publication Instagram, le comédien s'est dit « reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à la résolution de cette affaire tragique et douloureuse ».

