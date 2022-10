Haïti: le Premier ministre Ariel Henry dément les rumeurs concernant sa démission

Des banlieues de Port-au-Prince ont connu des heures mouvementées, le jeudi 6 octobre au soir, suite à des informations faisant croire que le Premier ministre, Ariel Henry aurait démissionné. Le bureau de la primature a démenti.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Marie André Bélange

La nouvelle de la prétendue démission du Premier ministre, Ariel Henry, a circulé peu avant 22h. Elle s'est alors répandue sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, des mouvements de foule et des tirs d’armes à feu ont été signalés dans différentes banlieues de Port-au-Prince. Tirs de joie pour saluer le départ d'Ariel Henry, mais également tirs de colère contre le Premier ministre accusé de laisser le pays s'enfoncer dans la crise.

Le bureau d'Ariel Henry n'a pas mis longtemps à démentir ces informations. Dans un tweet publié sur son compte officiel, la primature affirme qu’il s’agit purement et simplement de stratégies d’affabulations, d’intoxications orchestrées par des individus mal intentionnés visant à semer davantage le trouble et la confusion.

Le spectre du choléra

Dans la capitale haïtienne, la situation reste tendue et les activités peinent à reprendre faute de carburant. Une pénurie qui a des répercussions sur la collecte des ordures et la distribution d'eau potable, et qui fait craindre à l'ONU une explosion des cas de choléra.

