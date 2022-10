États-Unis: le marché de l’emploi vers des lendemains incertains malgré la baisse du chômage

Le marché de l'emploi ralentit un peu aux États-Unis avec 263 000 créations d'emplois en septembre contre 315 000 en août, mais il reste solide. Le taux de chômage est même redescendu à 3,5%, comme en juillet, et comme avant la pandémie. Mais paradoxalement, cette baisse n'est pas une si bonne nouvelle que ça pour les économistes.

Publicité Lire la suite

Cela peut surprendre, mais de l'autre côté de l'Atlantique, une dégradation du marché de l'emploi est attendue. Parce que depuis plus d'un an, en raison d'une pénurie de main d'œuvre, les employeurs peinent à recruter. Pour attirer les candidats, ils augmentent les rémunérations. Le salaire horaire moyen est en hausse de 5% sur un an en septembre. Et cela contribue à faire grimper les prix.

Or, cette inflation, la FED, la banque centrale américaine, tente de la combattre. Elle a déjà fortement augmenté ses taux d'intérêts pour décourager consommation et investissements.

Et si le marché de l'emploi résiste au resserrement monétaire, c'est, selon les économistes, lié aux difficultés à recruter l'an dernier. Les employeurs seraient plus réticents à l'idée de licencier leurs salariés.

Cette bonne forme du marché de l'emploi devrait donc conforter la Fed dans l'idée d'une nouvelle augmentation des taux. Un autre indicateur sera scruté. Jeudi 13 octobre sera publié l'indice des prix à la consommation de septembre. Cela permettra aux banquiers centraux d'évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre l'inflation.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne