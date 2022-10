Des scientifiques atteignent le plus grand arbre de l'Amazonie

Cette photo publiée par l'ONG Imazon montre un arbre Angelim Vermelho (Dinizia Excelsa Ducke) le plus haut arbre trouvé dans la forêt amazonienne avec une hauteur de 88,5 mètres et 9,9 mètres de circonférence, situé dans la région de la rivière Jari, à la frontière d'Amapa et États Para, au nord du Brésil, le 17 septembre 2022.

AFP - HANDOUT