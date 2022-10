États-Unis: les élections de mi-mandat planent sur la 5e Women’s March

Reportage

Aux États-Unis, c’est devenu un rendez-vous annuel. La 5e Women’s March, la marche des femmes, se déroulait ce samedi 8 octobre dans tout le pays. Le rassemblement national avait lieu à Washington, avec à l’esprit les prochaines élections de mi-mandat.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Les manifestantes se sont donné rendez-vous à quelques encablures du Capitole et de la Cour suprême, trois mois et demi après la décision de la plus haute juridiction américaine de mettre fin au droit constitutionnel à l’avortement et de renvoyer ce choix aux États.

Jennifer Sinko, la cinquantaine, travailleuse sociale en milieu scolaire à Baltimore est encore sous le choc : « J’ai des nièces, j’ai des amies, des membres de ma famille que cela va affecter, et j’ai tout simplement tellement peur pour elles. Ce sont les minorités pauvres de notre pays qui vont en souffrir. Si vous êtes blanche et riche en Amérique, vous aurez votre avortement, quel que soit l’État où vous vivez. Mais si vous faites partie des plus pauvres du pays sans accès aux soins de santé élémentaires, vous pouvez oublier ça si vous vous êtes dans un État qui interdit l’avortement. »

La nécessité de mobiliser

Les participantes espèrent une vague des femmes aux élections de novembre. Pour Emily, qui a 39 ans et qui est fonctionnaire dans un gouvernement local, ce sera même la priorité au moment de voter : « Il s’agit du droit de chaque femme aux soins de santé. Je me bats pour ça. Et j’espère que les femmes iront voter lors de ces élections pour le droit à la santé, pas seulement en Amérique mais partout. Dans tous les scrutins, même au niveau local, il sera question d’avortement. »

Pour cela, il faut mobiliser. Cela ne semble pas facile. Malgré le contexte, la marche de Washington a rassemblé moins de participantes que l’an dernier.

