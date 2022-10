Canada: la fédération de hockey éclaboussée par des affaires d’agressions sexuelles et de viols

Un match hockey du championnat canadien en septembre 2022 à Calgary (illustration). USA TODAY Sports - Sergei Belski

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Canada, la fédération sportive la plus puissante du pays, Hockey Canada, n'en finit plus de sombrer, lâchée de toutes parts. Le quotidien The Globe And Mail a révélé cet été que la fédération avait couvert des affaires d'agressions sexuelles commises par des joueurs grâce à des fonds secrets qui servaient à payer les victimes pour qu'elles se taisent.