À la Une: une nouvelle force internationale en Haïti ?

Revue de presse des Amériques

Le secrétaire général de l’ONU réclame l’envoi de troupes internationales pour soutenir Haïti, qui a appelé à l’aide pour lutter contre les bandes criminelles. Antonio Guterres demande à la communauté internationale, y compris aux membres du Conseil de sécurité, d’examiner en urgence cette demande de déploiement d’une « force armée spécialisée internationale », peut-on lire dans le communiqué du porte-parole du secrétaire général, publié par Alterpresse. Antonio Guterres détaille le principal objectif de cette force : « faire face à la crise humanitaire, notamment en assurant la libre circulation de l’eau, du carburant, de la nourriture et des fournitures médicales ». Le patron de l’ONU a remis « une lettre présentant des options pour un soutien renforcé à la sécurité en Haïti », que s’est procurée Le Nouvelliste.

Antonio Guterres se fait donc le relais de la demande officielle du Premier ministre haïtien. Jeudi, la résolution du Conseil des ministres autorisant Ariel Henry à solliciter un soutien international avait même été publiée au journal officiel. « Une première dans l’histoire nationale », écrivait Le Nouvelliste vendredi. Cette résolution est loin de faire l’unanimité. Le Sénat, amputé de deux tiers de ses membres faute d’élections, s’y oppose et, dans un courrier adressé à la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif et reproduit par Alterpresse, demande à Ariel Henry de surseoir à l’exécution de cette résolution. Le Sénat lui demande aussi de suspendre la hausse des prix du carburant.

Le choléra se développe dans les prisons

Pendant ce temps, les cas de choléra s’accumulent et la maladie n’épargne pas les prisons. Dans le pénitencier national de Port-au-Prince, « neuf décès, deux cas confirmés et 39 autres cas suspects » ont été enregistrés par le Ministère de la Santé haïtien, cité par Le Nouvelliste. Haïti Standard évoque de son côté 16 morts la seule journée de samedi, citant « une source généralement bien informée » de cette même prison.

Le bilan est de toute façon « très provisoire », juge Ayibopost, qui rappelle « la promiscuité extrême et la malnutrition » dans « les couloirs gluants de la plus importante prison du pays ». La situation est pire hors de la capitale. « À Petit-Goave, une quinzaine de détenus sont morts depuis le 12 septembre » et si la plupart, selon Ayibopost, « affichent des symptômes de choléra, aucun test n’est effectué ». Le média haïtien indépendant pointe la surpopulation dans ces prisons et le fléau de la détention préventive prolongée. « 82,09 % des détenus dans les prisons haïtiennes sont en attente de jugement », selon un rapport du Réseau national de défense des droits humains daté de 2021.

Venezuela : coulées de boue meurtrières dans l’État d’Aragua

Les secours vénézuéliens sont toujours à la recherche d’une cinquantaine de disparus après une coulée de boue qui a fait au moins 25 morts dans le nord du pays. El Periodiquito affiche en une des images apocalyptiques. La coulée de boue venue des montagnes a tout enseveli dans la nuit de samedi à dimanche à Las Tejerias. Elle a charrié des rochers et des arbres en plein milieu de cette petite ville de l’État d’Aragua. Dimanche matin, « au milieu de la boue, les habitants essayaient de sauver quelques objets personnels », raconte El Periodiquito. Une femme raconte avoir dû enlever des tôles de son toit pour s’extirper de sa maison alors que l’eau montait. « L’abattoir, qui génère de nombreux emplois, a presque entièrement été détruit », tout comme le marché.

La vice-présidente Delcy Rodríguez s’est rendue sur place dimanche. Elle indique que le débordement des cinq cours d’eau, à la suite des fortes pluies provoquées par la tempête Julia, a également endommagé les pompes et donc tout le réseau d’eau potable de la région. Selon Ultimas Noticias, journal proche du pouvoir, « plus d’un millier d’hommes et de femmes des Forces armées, des pompiers, de la protection civile et de la police s’activent pour venir en aide » aux sinistrés. Trois jours de deuil ont été décrétés. Le déluge a aussi engendré des dégâts dans d’autres États du pays, à Caracas ou dans l’État de Zulia.

Julia menace l’Amérique centrale

La tempête tropicale Julia se trouve ce lundi matin au-dessus du Salvador. Elle a été rétrogradée en dépression tropicale, peut-on lire dans Diario Co Latino, mais le Centre américain des ouragans prévient que les pluies peuvent toujours faire des ravages en Amérique centrale. Après le Salvador, Julia se dirigera vers le Guatemala où les écoles sont fermées lundi et mardi, nous dit La Hora. « Plusieurs routes commencent à subir des dommages dus aux glissements de terrain », certaines sont coupées, ajoute Prensa Libre.

Depuis dimanche, Julia a touché l’extrémité du Honduras, où elle a fait trois morts et déplacé des milliers de personnes, indique pour sa part La Prensa. « L’Amérique centrale est l’une des régions du monde les plus vulnérables à la crise climatique », rappelle Diario Libre. Plusieurs organisations centraméricaines ont d’ailleurs appelé dimanche la communauté internationale à « fournir de toute urgence des financements » pour que la région y soit mieux préparée.

Bien joué, les Grenadiers !

Un mot enfin des Grenadiers en Haïti. La sélection haïtienne de football des amputés termine finalement quatrième, écrit Le Nouvelliste. « Après avoir raté l’occasion de se hisser en finale », les Grenadiers se sont faits « battre par l’Ouzbékistan lors de la petite finale » dimanche en Turquie. Mais ils « auront fait la fierté de tout un peuple », en faisant « mieux que toutes les équipes nationales de football (toutes catégories confondues) (...) à une phase finale de Coupe du Monde depuis 1974 », note le journal.

