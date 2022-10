À la Une: une plainte «sans précédent» contre le président au Pérou

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

« Si mon sang doit couler dans les rues pour le bien du peuple, je dois le faire », a déclaré mardi Pedro Castillo. Le président péruvien est visé par un recours constitutionnel pour corruption. C’est une première contre un président en exercice, note Ojo Publico. « Un événement sans précédent dans notre histoire républicaine », renchérit El Comercio. Cette plainte « s’ajoute à cinq enquêtes (...) pour des délits présumés de corruption, d’organisation criminelle » et même un « plagiat présumé de sa thèse de maîtrise ». Ce recours constitutionnel « fait état de l’existence d’une organisation criminelle présumée, retranchée au sein du gouvernement », écrit El Comercio, visant à « diriger les processus de passation de marchés publics » pour en tirer profit. Pour le journal péruvien, le schéma mis au jour par l’accusation ressemble au fonctionnement d’une mafia.

La plainte atterrit donc sur le bureau du Parlement, qui doit l’examiner. Il faudrait au minimum 66 voix sur 130 pour suspendre le président. « C’est un moment décisif pour le pays », juge l’éditorialiste de La Republica. Le Pérou est « paralysé par une saga de plus en plus visible d’actes répréhensibles dans l’entourage du président, y compris dans son cercle familial ». Pedro Castillo, lui, se dit à nouveau persécuté. Mais il n’a fait aucune déclaration aux médias, note El Comercio, et « la presse nationale s’est vue refuser l’accès au Palais ». « C’est aujourd’hui que les réponses du président sont les plus nécessaires, et pourtant c’est là qu’il est le plus discret ».

États-Unis : quelle est la position des républicains sur l’avortement ?

L’actualité du continent, c'est aussi l’approche des élections de mi-mandat le 8 novembre. « Le taux d’inflation le plus élevé depuis quatre décennies et la hausse du prix de l’essence pèsent sur les démocrates », souligne le¨New York Post, « mais le renversement de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême en juin a ajouté une question imprévisible à la course ». L’avortement est définitivement aujourd’hui un thème de campagne si l’on en croit ce sondage de la Kaiser Family Foundation, dont les résultats sont publiés par The Hill.

« La moitié des électeurs américains ont déclaré que cette décision les motive à aller voter cette année », selon le média progressiste. C’est « un facteur déterminant pour les électeurs, en particulier pour les femmes démocrates de 18 à 49 ans ». Plus largement, « environ deux tiers des démocrates et la moitié des indépendants ont cité la décision de la Cour suprême (...), tout comme un tiers des républicains » lorsqu’ils ont été interrogés sur ce qui les poussait à se rendre aux urnes.

Le parti républicain ne sait d’ailleurs pas sur quel pied danser. Dans tout le pays, remarque le New York Times, « les candidats républicains hésitent sur leur positionnement », essayent « d’éviter un sujet qui est pourtant depuis longtemps un principe de base du conservatisme américain ». « Moins d’un mois avant les élections de mi-mandat, (...) le parti n’a pas de politique unifiée et a été incapable d’adopter une réponse cohérente », conclut le quotidien américain.

Souffrance des cochons et prix du bacon

La Cour suprême devra bientôt rendre une décision lourde de conséquences pour le monde de l’art. Les neuf juges devront dire si l’artiste Andy Warhol pouvait utiliser une photo du chanteur Prince sans verser de droits à l’auteure de la photo. Les audiences débutent ce mercredi. Mardi, c’est un tout autre sujet qui était au menu de la Cour suprême. Elle a commencé à étudier une loi de Californie qui « pourrait changer fondamentalement la façon dont le porc est produit » dans tout le pays. C’est la Une de Vox. Le texte, adopté en 2018, interdit de vendre en Californie de la viande de porcs élevés dans des espaces confinés.

Problème : « les Californiens achètent environ 13 % de toute la viande de porc » du pays et « l’écrasante majorité de cette viande est produite en dehors de la Californie ». Donc, cette loi a « un impact sur les éleveurs de porcs des 49 autres États ». Ces derniers ont saisi la justice. Ils soutiennent que la loi californienne va augmenter leurs coûts de production et se répercutera sur le prix du jambon et du bacon. Ce texte revient-il à « imposer ses opinions politiques à l’ensemble du pays ? », interroge Vox. Cette loi est-elle un frein aux échanges commerciaux ? Les juges sont divisés, note le média en ligne, même au sein de la majorité républicaine.

Scandale au conseil municipal de Los Angeles

Pour finir, la Maison Blanche appelle à la démission de trois élus de Los Angeles, après la révélation d’une de leurs conversations, dans un enregistrement publié par le Los Angeles Times. Ces trois élus démocrates latino-américains discutaient, en octobre 2021, de la façon de redécouper le district électoral de Los Angeles – la deuxième ville du pays -, pour affaiblir le poids de la communauté noire. La conversation est essaimée de propos racistes, notamment à propos de l’enfant noir d’un membre blanc du conseil municipal. La présidente du conseil municipal le compare à « un petit singe ».

Première élue latino à ce poste, Nury Martinez s’est retirée de la présidence, mais n’avait pas encore démissionné ce mercredi matin. Elle doit partir, comme les deux autres élus impliqués, tonne le Los Angeles Times dans son édito du jour. « Le racisme désinvolte et le mépris (...) que l’on retrouve dans cet enregistrement révèlent un grave problème qui ne peut être dissimulé par des excuses ». Pour USA Today, c’est « l’épisode le plus récent d’une fracture raciale de longue date entre les communautés latinos et noires ». « Aucune ville, avec la diversité raciale et ethnique de Los Angeles, et une histoire de conflits interraciaux, ne peut tolérer des dirigeants qui ont des opinions racistes et haineuses », renchérit le Los Angeles Times.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne