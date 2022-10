À la Une: qui pour intervenir en Haïti, si ce n’est les États-Unis?

Publicité Lire la suite

Moins d'une semaine après la demande formulée officiellement par le gouvernement haïtien d'une intervention armée étrangère pour lutter contre les gangs armés, Brian Nichols, numéro deux du secrétariat d'État des États-Unis, est à Port-au-Prince. Mercredi, accompagné d’une « importante délégation », écrit Alterpresse, il a rencontré le Premier ministre Ariel Henry mais aussi « les acteurs du mouvement Montana », qui se sont publiquement prononcés contre l'intervention étrangère en Haïti. Brian Nichols, qui devait également rencontrer « les dirigeants du secteur privé » et des groupes de la société civile, a « appelé les acteurs haïtiens à un accord en toute urgence » en vue d’élections.

C'est dans ce contexte que le secrétaire d’État américain a fait de premières annonces « après des mois d’immobilisme », commente Le Nouvelliste. Antony Blinken annonce le déploiement dans les prochains jours d'une « assistance en matière de sécurité à la police nationale haïtienne afin de renforcer sa capacité à lutter contre les gangs et à rétablir un environnement de sécurité stable dans le respect de l'État de droit ». Aucun détails sur la nature de cette assistance n'a été donné.

Il est « prématuré » de parler d’envoi de troupes américaines en Haïti

Certes, des garde-côtes américains patrouillent dans la baie de Port-au-Prince, en « signe de détermination », précise Washington. Mais de hauts fonctionnaires tempèrent cet engagement américain dans un brief que s'est procuré Ayibopost : ils laissent entendre « qu'il est prématuré de parler d’une présence de sécurité américaine ». Des réserves donc – on est à quelques jours des élections de mi-mandat – sur l'envoi de troupes au sol, ou sur le commandement d'une force de stabilisation internationale qui doit être débattue au Conseil de sécurité de l'ONU dans les prochains jours.

« Si ce n'est pas les États-Unis, alors qui ? », s'interroge le Miami Herald. « Ni Washington – ni aucun de ses alliés – n'a exprimé la volonté d'engager des troupes en Haïti », comme l'a pourtant réclamé le Premier ministre haïtien. Le journal de Floride se demande comment l'aide humanitaire que Washington entend prioriser face à l'épidémie de choléra – eau de javel, kits de santé, bidons d'eau – pourra être acheminée alors que les grands axes routiers sont livrés aux gangs.

► À lire aussi : Haïti: «Les interventions étrangères n’ont fait qu’affaiblir l’État haïtien»

Restrictions de visas

Autre annonce d’Antony Blinken, détaillée par Le Nouvelliste : les États-Unis mettent en place des restrictions de visa contre « des fonctionnaires haïtiens et des individus impliqués dans le fonctionnement des gangs de rue et d'autres organisations criminelles haïtiennes qui ont menacé les moyens de subsistance du peuple haïtien et bloquent l'aide humanitaire vitale ». Le département d'État dit avoir identifié un premier groupe de personnes et les membres de leur famille.

Pas de liste de noms, ni même de précisions sur le nombre de personnes visées. Un acteur de la vie politique haïtienne parle d'une douzaine de noms. « Il y a souvent des acteurs politiques et économiques liés aux gangs », avancent juste de hauts fonctionnaires américains dans le Miami Herald. Ces derniers ajoutent qu'il s'agit « d'une première étape », avant d'autres sanctions plus larges annoncées dans les jours, les semaines et les mois à venir.

Le conspirationniste Alex Jones condamné

Alex Jones, propriétaire du site d'extrême droite Infowars, a été condamné par un tribunal du Connecticut à verser de très importants dommages et intérêts « après des années d'attente et d'obstacles », écrit Vox. Depuis la tuerie qui a touché l’école de Sandy Hook en 2012, il martèle que ce massacre de vingt enfants et six adultes était un canular, une mise en scène pilotée par des opposants aux armes à feu. Ses partisans ont harcelé et traqué les familles des victimes, accusées d'être des acteurs. « Les mensonges d'Alex Jones sur Sandy Hook vont lui coûter près d'un milliard de dollars », écrit le New York Times ce jeudi matin en une. « Un coup dévastateur contre son empire », commente le journal. Vox précise qu’il s’agit d’un « montant historique pour des dommages et intérêts dans un procès en diffamation ».

Alex Jones, lui, suivait et commentait l'audience en direct sur son site. Il s'est moqué du verdict. « L'enfer doit ressembler à ça », a-t-il lancé. Celui qui avait fini par admettre publiquement la réalité de la tuerie a déclaré ne « même pas avoir deux millions en cash » et appelé ses partisans à le soutenir « en achetant des produits dérivés sur son site ». Au mois d’avril, Alex Jones a déposé le bilan. Une déclaration de faillite « alors qu'il gagne jusqu'à 50 millions de dollars par an », rappelle Vox. Forbes rappelle qu'il y a deux mois, « un autre jury du Texas a condamné Alex Jones – dont la société InfoWars est basée à Austin – de verser plus de 49 millions de dollars aux parents de Sandy Hook ». Toute la question de ces procès, explique Vox, est de savoir combien le conspirationniste a gagné grâce à ces mensonges sur le massacre de Sandy Hook. Le magazine Forbes note qu'un autre procès l'attend au Texas à la fin de l'année.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne