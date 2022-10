Brésil: Lula en campagne dans les favelas de Rio pour mobiliser les indécis

Reportage

En pleine campagne, l’ancien président Lula s’est rendu dans le complexe de favelas de Alemão, à Rio de Janeiro. Face à une campagne très polarisée et même violente entre le camp de l’actuel président Jair Bolsonaro et celui de Lula, le Parti des travailleurs tente de modérer son discours pour atteindre les indécis.

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Au passage du candidat Lula, un petit bar de la favela diffuse l’hymne national brésilien. Un symbole patriote que le camp de Jair Bolsonaro a tenté de s’approprier. Mais cette campagne doit rassembler, selon Monica. C’est pour ça qu’elle est venue habillée en blanc aujourd’hui : « Je pense qu’il faut montrer le visage d’une campagne plurielle, ce front démocratique que Lula a réussi à mobiliser. C’est important que ce soit compris de cette façon. »

Juliana, habitante de la favela de la cité de Dieu, n’est pas vraiment de cet avis : « Je trouve ça dommage. Le rouge a toujours été la couleur des centrales syndicales… du Parti des travailleurs. Ça me fait de la peine de devoir se restreindre pour une élection si historique. »

Les deux candidats misent sur les classes populaires

Une élection qui n’oppose pas la gauche et la droite, mais la démocratie et l’autoritarisme, selon l’ancien président, qui tente d’élargir ses soutiens. Ana rappelle qu’il faut se concentrer sur les trente millions d’abstentionnistes : « L’élection n’est pas gagnée, je pense que chaque vote compte. La campagne de Bolsonaro est très agressive, déjà avant… mais de plus en plus. Donc c’est une dispute jusqu’au dernier jour. »

Une dispute pour convaincre notamment les classes populaires. Ce vendredi, Jair Bolsonaro sera dans la banlieue pauvre de Rio de Janeiro, aux côtés du gouverneur.

