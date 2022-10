Mexique: l'armée annonce l'arrestation d'un leader présumé du cartel Jalisco Nueva Generacion

Un mur criblé de balles à côté des initiales CJNG, pour Cartel Jalisco Nueva Generacion, dans l'État du Michoacan, le 23 avril 2021 (image d'illustration). AFP - ENRIQUE CASTRO

Cesar Augusto « N », alias « El Gafe », est l’un des leaders présumés du Cartel Jalisco Nueva Generacion; à la tête du trafic de drogue et des diverses activités criminelles dans une grande partie du pays. Il est considéré par les autorités comme l’un des principaux responsables de la violence qui règne actuellement dans l’État de Jalisco, et plus précisément dans la zone urbaine de Guadalajara, la deuxième ville du Mexique.