Scandale après les propos racistes des élus du conseil municipal de Los Angeles

La diffusion d'un enregistrement révélé cette semaine, dans lequel elle tient des propos racistes, a conduit la présidente du conseil municipal de Los Angeles, Nury Martinez, à démissionner. La Maison Blanche réclame le départ de deux autres membres impliqués.

L’enregistrement a fuité dimanche 9 octobre. En octobre 2021, Nury Martinez, alors présidente du conseil municipal de Los Angeles et première latino-américaine élue à ce poste, tient une réunion avec deux autres conseillers et un syndicaliste. Ils discutent d'un projet de redécoupage électoral pour renforcer le vote latino. Soudain, Nury Martinez s'énerve, passe à l’espagnol et traite l’enfant noir adopté d'un élu blanc de « petit singe ».

Sur l'enregistrement qui a été diffusé en début de semaine par le quotidien Los Angeles Times, on entend également l'élue dénigrer un procureur progressiste, l'accusant d'être « en faveur des Noirs » ou encore de se moquer des migrants autochtones de l’État mexicain d'Oaxaca, qu’elle trouve « tellement moches ».

Pour de nombreux observateurs, ces propos traduisent un phénomène jusqu'à présent peu commenté : l'attitude raciste de certains latino-américains à l'égard d'autres minorités.

La Maison Blanche appelle tous les impliqués à la démission

À quelques semaines des élections de mi-mandat, l'affaire a pris rapidement une dimension nationale. La Maison Blanche a appelé toutes les personnes impliquées dans la conversion enregistrée à démissionner. Nury Martinez a d’abord annoncé quitter la présidence du conseil lundi, puis a annoncé mercredi démissionner de son siège.

Le président Joe Biden « est satisfait de voir que l'une des participantes à cette conversation a démissionné. (...) Il estime qu'ils devraient tous démissionner », a cinglé la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d'une conférence de presse à Washington. Les propos tenus « sont inacceptables et épouvantables », a-t-elle insisté.

Mais ses deux collègues, Kevin de León et Gil Cedillo, résistent pour l'instant à la pression. Jeudi matin, le Los Angeles Times leur a demandé, encore une fois, de prendre leurs responsabilités : « It's time to go » (« il est l'heure de partir »), a écrit le journal dans son éditorial.

