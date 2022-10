Brésil: Jair Bolsonaro tente de galvaniser ses soutiens à Rio de Janeiro

Reportage

À deux semaines du second tour de la présidentielle au Brésil, la campagne bat son plein. L’écart entre les deux candidats se ressert avec 49% des intentions de vote pour l’ancien président Lula et 44% pour Jair Bolsonaro. L’ancien président était ce vendredi en meeting dans la banlieue de Rio de Janeiro.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Jair Bolsonaro était en terrain conquis à Duque de Caxias, où il a obtenu plus de 53% des voix lors du premier tour de la présidentielle : « Certains ne m’aiment pas parce que je suis un peu grossier, je ne peux pas le nier, reconnaît le président. Je dis des gros mots, mais je ne suis pas un voleur ».

« Lula, voleur, ta place est en prison », scande la foule. Simone se définit comme bolsonariste. « Sincèrement, je ne suis pas dérangée par ses frasques et sa façon de parler. Ce qui est important, c'est ce qu’il fait, ce qu’il a fait et ce qu’il fera. Il peut être grossier, ce n’est pas grave. » La moitié de la famille de Simone votera Lula et l’autre Jair Bolsonaro. Elle avoue qu’elle est parfois inquiète quant au résultat du second tour.

Des partisans qui iront jusqu'au bout

Mais la plupart des soutiens se disait confiants ce vendredi 14 octobre. Et en cas de défaite, Alexandre assure qu’il dénoncera une fraude électorale. « Je lutterai jusqu’au bout. Donc si c’est nécessaire, nous irons dans la rue. Je suis aux côtés de Bolsonaro… de Dieu avant tout, de la famille, de la liberté, et de la patrie. »

Ce dimanche, les deux candidats participeront au premier débat de cet entre-deux-tours. Le but : convaincre les 7% d’électeurs encore indécis.

►À lire aussi : Reportage - Au Brésil, Lula en campagne dans les favelas de Rio pour mobiliser les indécis

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne