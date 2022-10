À la Une: au Brésil, premier débat de l’entre-deux tours

Publicité Lire la suite

« Lula et Bolsonaro s’affrontent sur la pandémie et la corruption », résume Folha de Sao Paulo. Comme Ô Estado de Sao Paulo, le journal imprime en Une une photo où Jair Bolsonaro pose la main sur l’épaule de Lula, de manière assez paternaliste. Jair Bolsonaro qui, grâce à une meilleure gestion de son temps, a pu passer la dernière partie du débat à « se parler à lui-même », ironise le journal : six minutes d’affilée pour « une litanie d’insinuations destinées à l’électorat religieux, répétant le mensonge selon lequel un gouvernement du Parti des travailleurs fermerait les églises », explique Folha.

Le journal note que Lula portait pendant le débat une broche d’une campagne contre la violence sexuelle à l’égard des enfants : une allusion à son adversaire accusé de pédophilie après avoir déclaré « qu’il y avait "une atmosphère" entre lui et une jeune Vénézuélienne de 14 ans ».

Au final, la soirée s’est terminée « sur un match nul », estime Estadao. Analyse de Folha : « les échanges d’accusations attisent les passions des électeurs, mais ne sont pas assez profonds pour provoquer une migration massive vers l’un des deux camps ». D’autant que, note Estadao, le débat a été marqué par une quasi-absence de propositions. Deux autres débats sont prévus d’ici le second tour, le 30 octobre.

► À lire aussi : Brésil: Lula et Bolsonaro se rendent coup pour coup lors du premier débat télévisé

Combattre l’inflation en Argentine

« 22% d’inflation en à peine trois mois », écrit La Nacion. Le ministre de l’Économie est donc intervenu ce dimanche. Sergio Massa « a annoncé que le niveau du salaire minimum soumis à l’impôt allait augmenter », « pour éviter ou atténuer les situations dans lesquelles les employés deviennent assujettis à l’impôt sans avoir obtenu une amélioration de leurs revenus en termes réels ». La rémunération brute qui sert de seuil pour le paiement de la taxe va passer de 280 à 330 000 dollars. Mais selon Clarin, c’est à 360 000 dollars que le seuil devrait en fait passer, avant une nouvelle actualisation au printemps. De toute façon, affirme La Nacion, « cet impôt est toujours plus faussé et soumis au bon vouloir du gouvernement ».

Autres mesures annoncées par Sergio Massa pour « recomposer les revenus de la classe moyenne et des secteurs populaires », recense Pagina12 : un bonus pour les secteurs les plus vulnérables, et un nouvel instrument pour combattre l’inflation – « Prix justes », « Precios Justos », avec les principales entreprises du secteur de la grande consommation, détaille BAE Negocios.

Aux États-Unis, la Première dame coqueluche des candidats démocrates

Ce week-end, Jill Biden « a pris cinq vols, a participé à onze événements, et est apparue à trois reprises avec des démocrates qui avaient demandé son aide », raconte le New York Times. Explications d'un ancien attaché de presse : « Elle n’offense pas les gens comme un président pourrait le faire, parce qu’elle est beaucoup moins polarisante et politique. Elle peut donc se rendre là où le président ne peut pas en ce moment ».

« Les Premières dames sont souvent utilisées pour humaniser leurs conjoints ou faire passer leurs programmes », analyse le journal, mais leur degré d’investissement dépend entièrement d’elles. Melania Trump était plus populaire que son mari et très courue comme remplaçante, mais n’a pas fait campagne pour lui en 2018 ou 2020. À l’inverse, attention à ne pas en faire trop, rappelle le New York Times : « Quand les démocrates ont perdu la majorité à la Chambre en 1994, les efforts de Hillary Clinton pour que la couverture médicale soit réinventée ont été tellement critiqués qu'elle a dû présenter ses excuses ».

Mort de Mikaben sur scène à Paris

Une « "perte énorme pour le pays et la musique haïtienne" exprime avec consternation le ministère de la Culture et de la Communication dans une note de sympathie », écrit Alterpresse. « Les hommages se poursuivent », rapporte Gazette Haïti, qui reproduit le communiqué des responsables de l’orchestre Tropicana d’Haïti : « Tu vas de l’autre côté de la rive en nous laissant tes beaux airs qui transpirent ton amour pour Haïti ». Mikaben, âgé de 41 ans, s’est effondré en scène ce samedi « alors qu’il animait le concert de retour du groupe Carimi, à l’Accor Arena de Paris », racontait ce samedi Le Nouvelliste, qui est aussi revenu sur la carrière de Michel Benjamin : « tête d’affiche dans le passé du groupe Krezi Mizik, Mika, polyvalent, était connu pour ses collaborations avec plusieurs groupes et artistes », un « partenaire idéal pour écrire une chanson, rehausser une prestation et chauffer à blanc une salle ».

Rezonodwès de son côté consacre un article à tous ces musiciens morts sur scène, du Congolais Papa Wemba au bluesman américain Johnny Guitar Watson en passant par le boxeur et chanteur d’origine cubaine Miguelito Valdes.

► À lire aussi : Le chanteur haïtien Mikaben victime d'une attaque cardiaque sur une scène parisienne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne