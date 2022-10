Brésil: Lula et Bolsonaro se rendent coup pour coup lors du premier débat télévisé

Le débat télévisé entre l'ancien président Lula et le président Jair Bolsonaro au Brésil à quinze jours du second tour de la présidentielle, le 16 octobre 2022.

Premier face-à-face entre Jair Bolsonaro et son adversaire Lula. Le débat présidentiel a eu lieu dimanche soir à 15 jours du deuxième tour. Le ton est monté très rapidement et très haut.

Avec notre correspondant à São Paulo, Martin Bernard

À ma gauche, Lula. À mon extrême droite, Jair Bolsonaro. Un véritable combat des chefs pendant deux heures, parsemé d’invectives et d’accusations, d’abord dans la voix du président brésilien : « Alors, M. Lula, arrêtez de mentir. Ça ne fait pas bien pour quelqu’un de votre âge. Je ne vais pas dire par rapport à votre passé, car votre passé est lamentable. »

« Le menteur, c'est vous ! Vous êtes le roi des fake news, répond l'ancien président Lula. Le roi de la stupidité, de mentir à la société brésilienne. Et en plus, vous ne vous êtes même pas donné la peine d’aller rendre visite à une famille endeuillée par le Covid. »

Attaques sur la pandémie et sur le soutien à Ortega

Jair Bolsonaro est mis en cause pour sa gestion de la pandémie, qui a fait 700 000 morts au Brésil, mais il contre-attaque sur le thème de la corruption. Il accuse également Lula d’entretenir des liens avec le gouvernement autoritaire de Daniel Ortega, au Nicaragua.

« Celui qui défend la démocratie et la liberté, c'est moi, beaucoup plus que lui, qui est un petit dictateur, qui dit jour après jour qu’il veut nommer ses amis à la Cour suprême – Ce n’est pas moi ! Je veux gouverner ce pays démocratiquement. »

Bien entraîné, Lula est apparu plus à l’aise pendant le débat. Parfois souriant, parfois indigné, il s’est adressé aux électeurs en regardant droit devant la caméra. Jair Bolsonaro est apparu plus tendu. Il lui reste deux semaines pour refaire son handicap de 6 points avant le second tour.

