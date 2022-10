À la Une: du côté de Cuba, le ministre de l'Énergie limogé

Revue de presse des Amériques

La sanction est tombée après la panne de courant généralisée qui a plongé Cuba dans le noir fin septembre dernier. Une panne qui est survenue après le passage de l’ouragan Ian et alors que le pays est plongé dans une grave crise énergétique. Les médias d’État comme le journal Granma saluent le parcours du nouveau ministre Vicente de la O Levy et les efforts du ministre sortant, Livan Arronte Cruz.

Mais ils n’évoquent pas la raison de ce remplacement. Il faut regarder sur le site de 14ymedio pour y voir plus clair : « Le ministre de l’Énergie a perdu son poste à cause de la panne d’électricité », écrit le journal en ligne proche de l’opposition. Le pays connaît de graves difficultés pour produire de l’électricité en raison de l’obsolescence de ses huit centrales thermoélectriques.

Les médecins cubaient quittent le pays

À ces difficultés d’énergie s’ajoutent aussi des problèmes du secteur de santé. L’hôpital Salvador Allende, situé dans le quartier de Cerro, à La Havane, n’a plus de personnel suffisant pour faire fonctionner correctement les urgences. C’est à lire sur le site 14ymedio. Les médecins ne pourront plus « commander de tests de laboratoire ». Selon des témoignages recueillis de l’hôpital, « de jeunes techniciens de laboratoire ont démissionné en masse et sans avertissement » parce qu’ils voulaient quitter le pays.

« On ne peut même pas tomber malade à Cuba. C’est grave », confie une source de l’hôpital au journal en ligne. Il est en plus impossible d’appeler des renforts, car « il y a un manque de personnel dans tous les hôpitaux de La Havane ». L’information a été révélée alors qu’un salon sur le tourisme médical se tient actuellement à La Havane, un salon destiné à promouvoir les services médicaux de l’île.

Barack Obama a déjà voté pour les midterms

Aux États-Unis, les bureaux de vote pour les élections de mi-mandat sont déjà ouverts dans certaines régions. C’est le cas à Chicago où un ancien président et son épouse viennent de voter. Il s’agit de Barack et de Michelle Obama, comme on peut lire dans le Chicago Sun Times. Barack Obama qui a appelé tous les Américains à suivre son exemple et à aller voter.

Le scrutin du 8 novembre s’approche en effet et selon un sondage du New York Times, une majorité d’électeurs estime que l’avenir de la démocratie aux États-Unis est en danger. Mais ils sont toutefois un tiers à envisager de donner leur voix pour un candidat qui met en doute la légitimée du scrutin présentiel de 2020. D’après le New York Times, les Américains sont finalement plus inquiets par la situation économique que par l’état du système politique de leur pays.

La Californie a rendu gratuits les appels téléphoniques pour les prisonniers

Une décision saluée par le Washington Post, qui demande à d’autres États de suivre cet exemple. Comme les liaisons téléphoniques depuis les prisons vers l’extérieur sont organisées par un quasi-monopole de deux entreprises, les appels coûtent très cher – jusqu’à 25 dollars pour 15 minutes. Ce qui est trop cher pour beaucoup de détenus et leurs proches qui sont confrontés à un choix douloureux : soit ils dépensent l’argent pour pouvoir rester en contact avec le prisonnier, soit pour lui procurer des produits de première nécessité.

Très souvent, écrit le Washington Post, l’argent de la famille part dans la seconde option. Permettre aux détenus de parler plus souvent avec leurs familles serait non seulement une approche plus humaine des conditions carcérales, mais aurait aussi une plus grande efficacité : selon des études citées par le Washington Post, un contact régulier avec les proches réduit le risque que le prisonnier récidive.

