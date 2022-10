États-Unis: pour les midterms, les démocrates entrent dans la danse avec l'IVG en tête des priorités

Getty Images via AFP - ANNA MONEYMAKER

Aux États-Unis, le vote anticipé a commencé dans certains États, trois semaines avant le jour des élections de mi-mandat. Et les poids lourds démocrates se lancent dans la bataille.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

En fin de semaine dernière, Joe Biden était au Colorado, en Californie et en Oregon, des États qui lui sont a priori plutôt favorables. Le but : mobiliser les électeurs, défendre son bilan et lever des fonds pour financer les différentes campagnes démocrates locales.

Dans les prochains jours, il prévoit de faire la même chose, en Pennsylvanie, son État de naissance, et en Floride. Ce sont des endroits plus difficiles pour lui et Joe Biden sait que sa cote de popularité toujours faible n'y est pas forcément un avantage.

Mais il n'est pas seul. Dans les courses serrées, parmi les membres de l'administration, c'est la première dame, Jill Biden, qui est la plus demandée par les candidats. Rien que ce week-end, elle était en Géorgie et en Floride, où elle a même donné une interview à un média conservateur.

L'ancien président Barack Obama prévoit lui des étapes en Géorgie, dans le Michigan et dans le Wisconsin. Des courses stratégiques pour déterminer la future majorité au Congrès. Il apporte son aide également sur le plan du discours, en conseillant par exemple aux siens de moins parler de Donald Trump et de se concentrer sur des sujets qui mobilisent davantage l'électorat démocrate. Ce n'est pas un hasard si le sujet de l'avortement reste parmi les plus évoqués par la Maison Blanche.

►À écouter : États-Unis : les élections de mi-mandat planent sur la 5e Women's March

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne