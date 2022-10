Dans les écoles américaines, les chrétiens conservateurs mènent la guerre des livres

Reportage

Partout aux États-Unis, des parents, des militants, des membres de commissions scolaires et des élus demandent l’interdiction d’un nombre croissant d’ouvrages, au grand dam des enseignants, des libraires et des défenseurs de la liberté d’expression. Au Texas, les bibliothèques et les écoles sont la cible d’attaque des conservateurs chrétiens. Ces derniers critiquent les enseignements trop libéraux sur l’histoire de l’esclavage, le genre et la discrimination des minorités. Dernière technique utilisée ? La publication de listes de livres jugés obscènes.

de notre correspondant à Houston,

« Nous sommes contre les contenus sexuellement et visuellement explicites, ils sont néfastes ! » La scène se passe lors d'une réunion publique du conseil scolaire de l'académie de Katy, une banlieue ouest de Houston. La soirée est agitée : ici dix livres considérés comme extrêmement vulgaires ont été enlevés des bibliothèques. « Ce ne sont pas des livres pornographiques, ils n'ont pas été écrits pour exciter quiconque, ils ont été écrits pour nous raconter des histoires vraies », s'exclame une participante.

Il faut rappeler que le Texas détient le triste record des livres contestés, voire censurés. Un élu conservateur au Parlement texan a publié l'an dernier une liste de 850 livres qui pourraient rendre les étudiants mal à l'aise, soit 850 livres contestés sur les 1597 reportés dans tous les États-Unis. « Il n'y a rien dans les écoles qui soit en réalité obscène », précise Christopher Finan qui dirige la Coalition nationale contre la censure. « Les gens qui se plaignent n'aiment pas les livres qui parlent de sexualité, qui parlent de racisme ou de la communauté LGBTQ ».

PEN America joins @ABAbook @AuthorsGuild and @NCTE in cosigning @ncacensorship's letter to @ecpsfl urging reversal of a recent restriction of 100+ books from school libraries—an action in violation of the district’s own regulations. #UniteAgainstBookBans https://t.co/UemcuIaGZU — PEN America (@PENamerica) October 15, 2022

Des conservateurs radicaux qui se regroupent...

Dans les écoles du Texas, des parents considèrent ces livres comme étant obscènes. Cela repose sur une décision de la Cour Suprême américaine qui considère que l'obscénité, la pornographie infantile et l'incitation à la violence, ne sont pas protégées par le premier amendement sur la liberté d'expression. « Les parents ont bien sûr un rôle dans la décision de ce à quoi peuvent avoir accès leurs enfants, mais ce qui passe ici, c'est qu'un petit groupe de militants essayent de priver tous les parents de leur droit de décider de ce que leur enfant peut lire ou voir », poursuit Christopher Finan.

Au Texas, ce groupe de patriote commence à se fédérer au sein du Patriot Mobile PAC. Patriot Mobile est un fournisseur de téléphonie mobile, qui défend des valeurs conservatrices chrétiennes et qui a créé un comité d'action politique, un PAC, pour financer les élections de candidats au conseil scolaire des académies. Patriot Mobile PAC a commencé à Dallas.

Leigh Wambsganss en est la directrice : « Pendant très longtemps nous n'avons été que des chiens de garde dans beaucoup d'académies, mais nous avons vu de plus en plus de choses troublantes, comme ce livre au contenu très pornographique qui a été trouvé dans l'académie de Keller dans la banlieue de Dallas, et fait la une de l'actualité ».

Leigh Wambsganss évoque Gender Qweer, un roman graphique de Maya Kobabe, sur la recherche de son identité. Sur 239 pages de dessins, quelques pages d'illustrations explicites. « Nous avons choisi quatre académies où se déroulait l'élection de 11 postes de conseillers scolaires ; nous avons choisi des candidats qui sont des chrétiens conservateurs, qui veulent défendre les mêmes fondamentaux qui nous animent, c'est-à-dire les valeurs chrétiennes, conservatrices, anti-avortement, pour le port d'armes, soutenant les forces de l'ordre et la liberté d'expression, et qui s'opposent à la théorie du racisme systémique de nos lois et institutions, qui sont en opposition complète avec ce que nous croyons. Dès le lendemain de cette élection, en mai dernier, on s'est concentrés sur les élections à venir, celle de mi-mandat en novembre ».

Et se font élire dans les commissions scolaires

Le PAC a fait gagner ses 11 candidats. Mais comment expliquer cet entrisme dans les écoles ? « Cela a été une cible de la gauche depuis des décennies. Ils ont su bien avant les conservateurs combien les élections locales sont importantes. Joe Biden lui-même a été élu, dans les années 1970, au conseil municipal de New Castle dans le Delaware. Deux ans plus tard, il était élu au Sénat ». Cibler les élections scolaires n'a pas lieu qu'au Texas, mais dans tout le pays. « Cela a aussi lieu en Virginie, dans le Michigan, un peu partout ; cela fait partie de la guerre culturelle. Quand ils disent qu'un livre est obscène, cela ne veut pas vraiment dire qu'il l'est », souligne Emily Knox, l'auteure de La censure des livres dans l'Amérique du 21e siècle, professeure associée à l'Université de l'Illinois.

Pour mettre fin à la controverse, le conseil scolaire de l'académie de Katy, près de Houston, a décidé de changer de pratique il y a quelques jours. Les parents doivent désormais autoriser par écrit leurs enfants à prendre des livres à la bibliothèque et ils reçoivent une notification avec le titre de chaque livre emprunté. En d'autres termes, c'est désormais aux parents d'interdire ou non des livres à leurs enfants, et non pas à l'académie, l'école ou la bibliothèque de les bannir.

