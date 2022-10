Mexique: une caravane de migrants, notamment vénézuéliens, en marche vers les Etats-Unis

La nouvelle caravane de migrants, principalement d’origine vénézuélienne, est partie ce weekend depuis la frontière sud du pays. Il s’agit en quelque sorte d’une protestation à une nouvelle politique migratoire plus restrictive des États-Unis, qui tentent de contrôler les flux migratoires à sa frontière avec le Mexique.

Une nouvelle caravane de migrants, principalement d’origine vénézuélienne, est partie ce weekend depuis la frontière sud du pays. Il s’agit en quelque sorte d’une protestation à une nouvelle politique migratoire plus restrictive des États-Unis, qui tentent de contrôler les flux migratoires à sa frontière avec le Mexique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

Ils sont environ un millier à avoir quitté la ville de Tapachula dans l’État de Chiapas au sud du Mexique. Vénézuéliens pour la plupart, ces migrants sont partis à pied sous les pluies et des chaleurs intenses avec l’espoir de rejoindre les États-Unis à 2800 km au nord. Mais au même moment, l’Institut mexicain de la migration a rappelé que tous les Vénézuéliens qui marchent à travers le pays en caravane ne pourront pas demander l’asile aux États-Unis.

#Comunicado 📄 @INAMI_mx 🇲🇽 y @CBP acuerdan comunicación y coordinación permanente para dar seguimiento al proceso de internación de personas de nacionalidad venezolana 🇻🇪 a #EEUU 🇺🇸

🔗 https://t.co/Y5xRsDHZld pic.twitter.com/nnVrJ8gAQI — INM (@INAMI_mx) October 15, 2022

S’ils tentent de passer la frontière, ils seront directement expulsés et ne pourront plus entamer un nouveau processus pour devenir réfugiés. C’est une des conditions du nouvel accord humanitaire du gouvernement américain. Il impose désormais que les Vénézuéliens qui veulent se rendre aux États-Unis, déposent une demande de visa depuis l’étranger.

► À lire aussi: Mexique: 650 sauf-conduits temporaires distribués à des migrants en route vers les États-Unis

Ils doivent par ailleurs posséder un garant sur le territoire américain qui peut subvenir à leur besoin et doivent impérativement arriver par voie aérienne. Sous ces conditions, le pays acceptera 24 000 ressortissants du Venezuela. Mais c’est une goutte d’eau au regard de tous ceux qui fuient le régime de Nicolas Maduro et la crise économique. Rien qu’au mois de septembre, 33 000 réfugiés ont été interceptés à la frontière américaine. Depuis octobre 2021, 155 000 Vénézuéliens sont entrés aux États-Unis par la frontière mexicaine, un nombre qui a triplé en l'espace d'un an.

► À lire aussi: Mexique: plus de 3000 migrants illégaux issus de 50 nationalités identifiés

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne