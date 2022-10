À la Une: aux États-Unis, Kevin McCarthy ne veut pas de «chèque en blanc» pour l’Ukraine

Revue de presse des Amériques

Depuis le mois de février et le début de la guerre en Ukraine, Washington envoie des dizaines de milliards de dollars d’aide à Kiev pour résister à l’invasion russe. Mais ce mardi, le député républicain Kevin McCarthy a estimé que, pour cause de récession, il ne fallait pas donner de « chèque en blanc » à l’Ukraine. Comme le rappelle le Washington Post, Kevin McCarthy pourrait devenir le chef de la majorité à la Chambre si les républicains la récupèrent lors des élections de mi-mandat début novembre.

Jusqu’ici, la majorité des républicains et des démocrates au Congrès ont uni leurs forces pour autoriser une aide militaire et humanitaire à l’Ukraine. Mais plusieurs États pourraient y envoyer lors des prochains scrutins des républicains qui s’y opposent, estime le journal, qui cite le candidat républicain de l’Arizona au Sénat, pour qui l’argent devrait plutôt être employé « à construire un mur à la frontière avec le Mexique ».

Pourtant, écrit USA Today, « une baisse significative de l’aide américaine serait un revers majeur pour l’Ukraine, qui a gagné du terrain face aux Russes, en grande partie grâce aux armes américaines comme le lance-roquette HIMAR ». Selon le New York Times, le commentaire de Kevin McCarthy « est un signe de l’isolationnisme de plus en plus important du Parti républicain, particulièrement à la Chambre des représentants, où un nombre grandissant de conservateurs qui ont adopté la position "l'Amérique d’abord" de Donald Trump se sont clairement opposés à l’envoi de cette aide à l’Ukraine ». C’est aussi un signe de « l’équilibre précaire sur lequel Kevin McCarthy tente de surfer entre républicains traditionnels et droite dure anti-interventionniste pour être élus à la tête de la Chambre en cas de victoire » en novembre.

Dans ce cas, l’aide à l’Ukraine sera plus difficile à adopter, estime The Hill. Plus limitée aussi, renchérit dans un éditorial le Washington Post, qui estime que pour autant, elle ne disparaîtrait pas.

Deux milliards de dollars d’aide américaine pour Cuba

Il s’agit de faire face aux conséquences de l’ouragan Ian, et « Cuba remercie les États-Unis pour leur offre », titre Granma. L’organe du gouvernement cubain cite le ministre des Affaires étrangères Rodriguez Parilla : « Cette aide contribuera à nos efforts pour que le pays récupère et pour aider ceux touchés par les ravages de l’ouragan. » Le Miami Herald insiste sur le fait que cette aide est sans précédent : « Cuba, depuis la révolution, a systématiquement rejeté toute aide humanitaire des États-Unis, accusant l’Agence des États-Unis pour le développement international de soutenir les dissidents cubains et de financer des programmes secrets de changement de régime. »

Mais cette fois, selon 14 y medio qui cite un article du Wall Street Journal, le gouvernement cubain a demandé début octobre une aide d’urgence à l’administration Biden, après le passage de l’ouragan Ian. Et puis, depuis plusieurs mois déjà, note le Miami Herald, l’administration Biden s’inquiétait de la détérioration de la situation sur l’île, qui a débouché sur l’entrée de presque 200 000 Cubains en un an aux États-Unis.

Les cas suspects de choléra en hausse en Haïti

« Du dimanche 2 au dimanche 16 octobre, le ministère de la Santé publique et de la population a dénombré au moins 36 décès dus au choléra, 78 cas confirmés et 835 cas suspects », écrit Alterpresse. Selon l’Organisation panaméricaine de la santé, citée par l’agence d’information en ligne, le nombre de cas est « probablement beaucoup plus élevé », car la violence des gangs armés limite l’accès aux zones touchées. Human Rights Watch appelle la communauté internationale à aider Haïti face à la résurgence du choléra, dans la livraison d’urgence de carburant, de médicaments et de l’eau potable.

Au Pérou, un ultraconservateur Rafael Lopez maire de Lima

Rafael Lopez Aliaga, homme d’affaires ultraconservateur et chef de Renovacion Popular, récolte un peu plus de 26% des voix, écrit Diario Correo, après décompte total des bulletins – les élections régionales et municipales au Pérou se sont déroulées le 2 octobre. Le poste de maire de la capitale est regardé de près, il est considéré comme un tremplin pour la présidence. Et, écrit La Republica, le nouveau maire « persiste dans sa décision de ne pas rencontrer le président » de gauche Pedro Castillo, à qui il a conseillé de « se réfugier dans un autre pays pour ne pas être poursuivi ».

Des membres de l’exécutif et des députés alliés du gouvernement accusent Rafael Lopez Aliagade « faire partie d’une conspiration visant au coup d’État ». Le nouveau maire a déjà averti qu’il ne se coordonnerait pas avec le président dans sa gestion du budget de la capitale.

