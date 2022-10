À la Une: Joe Biden fait profil bas pendant la campagne électorale

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, le président Joe Biden adopte un profil bas pendant la campagne électorale à moins de trois dernières semaines des élections de mi-mandat. C’est à lire dans le New York Times. « Il n’y a rien de tel que d’avoir un président lors d’un grand et bruyant meeting de campagne », écrit le journal. « Et les démocrates de quatre villes - Atlanta, Detroit, Milwaukee et Las Vegas - auront cette chance ce mois-ci, dans les derniers jours avant le scrutin… Mais ce ne sera pas le président Biden. Ce sera l’ancien président Barack Obama ».

Le New York Times rappelle que Joe Biden n’a pas tenu aucune réunion de campagne depuis début septembre, et ce « alors que l’avenir de son programme et de sa propre carrière politique sont en jeu » dans ces élections. « Son profil bas pendant cette campagne reflète sa faible cote de popularité ».

D’après le New York Times, la stratégie du président américain est claire : « Il aidera les démocrates à collecter des fonds et continuera à parcourir le pays en parlant d’infrastructures, de négociation des prix des médicaments, d’allègement de la dette des étudiants et d’investissements dans la fabrication de puces informatiques. Mais, poursuit le journal, sa décision de ne pas participer, du moins jusqu’à présent, aux rassemblements qui sont normalement un élément essentiel de la campagne, souligne que le président ne peut pas faire grand-chose pour aider ses collègues démocrates, même avec son mégaphone de la Maison Blanche ».

Coup de gueule du président colombien contre Washington

Les États-Unis seraient en train de détruire les économies du monde entier en faisant monter leurs taux d’intérêt, a affirmé hier Gustavo Petro.

« Une crise économique se profile. Les États-Unis sont pratiquement en train de ruiner toutes les économies du monde. Et les États-Unis prennent des décisions pour se protéger eux seuls, parfois sans penser à ce que leurs mesures vont entraîner. Les économies des pays latino-américains se vident ». Pour lutter contre l’inflation, la FED, la banque centrale des États-Unis, avait relevé ses taux directeurs à cinq reprises depuis le mois de mars.

Donc, les États-Unis sont une menace pour les économies latino-américaines ? Les avis sur ce sujet divergent comme le montre un éditorial dans le Miami Herald. Selon ce quotidien, la hausse du dollar fait que voyager dans le sud du continent devient très abordable pour un touriste américain. Ce qui pourrait relancer l’industrie du tourisme dans cette région et, par ce biais aussi, l’économie, estime l’éditorialiste du Miami Herald.

Manifestations d’autochtones à Bogota

La capitale colombienne a été le théâtre de violents affrontements entre des autochtones et les forces de l’ordre. Au moins 14 policiers et plusieurs autochtones ont été blessés hier, mercredi 19 octobre, selon El Tiempo. Le journal publie une vidéo qui montre des manifestants s’en prendre aux policiers avec des matraques en bois. Un homme en uniforme gisant sur le sol est roué de coups par la foule.

Les autochtones du peuple Embera manifestaient dans le centre de Bogota pour dénoncer les mauvaises conditions de vie dans le foyer où ils sont accueillis. Selon le journal El Espectador, les autochtones demandent aux autorités de Bogota qu’elles accomplissent leurs promesses, à savoir améliorer les conditions d’accueil de ces Amérindiens qui ont été chassés de leurs terres par des groupes armés.

Les Haïtiens continuent de fuir leur pays par la mer

Ils sont toujours nombreux à choisir la traversée dangereuse par mer pour tenter d’aller aux États-Unis. Plus de 100 réfugiés haïtiens et dominicains sont arrivés par bateau sur une île déserte près de Puerto Rico, nous apprend le Miami Herald. Selon les garde-côtes contactés par le journal, les migrants, parmi eux des femmes et des enfants, étaient partis de la République dominicaine. Les autorités locales sont en train de les évacuer de l’île inhabitée vers Puerto Rico où ils seront présentés aux services d’immigration.

Le Miami Herald rappelle que, depuis 2014, le nombre d’Haïtiens qui tentent de gagner les États-Unis par voie maritime n’a jamais été aussi élevé que cette année. Malheureusement, ajoute le journal, ces périples se terminent par des tragédies : en mai dernier, 11 femmes sont mortes lorsque le bateau qui voulait les amener vers une île près de Puerto Rico a chaviré.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne