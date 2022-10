États-Unis: une dizaine de personnes inculpées pour avoir transféré des technologies militaires à la Russie

Une même société écran a en outre permis de transférer des centaines de millions de barils de pétrole vénézuélien en Russie et en Chine, en violation des lois commerciales et des sanctions américaines. (Image d'illustration)

Les États-Unis ont annoncé une série d'inculpations et de sanctions contre une dizaine de personnes et deux sociétés impliquées dans un système opaque de transfert de technologies militaires américaines à la Russie. Certains de ces équipements ont été retrouvés sur le champ de bataille en Ukraine.

Publicité Lire la suite

Comment certains des composants électroniques américains destinés à équiper des avions, des radars ou des missiles ont-ils pu se retrouver aux mains des Russes sur le champ de bataille en Ukraine ?

La justice américaine évoque deux complots internationaux distincts.

Le premier réseau impliquait cinq Russes et deux courtiers en pétrole vénézuéliens. Les composants auraient transité via un système financier opaque. Une même société-écran a en outre permis de transférer des centaines de millions de barils de pétrole vénézuélien en Russie et en Chine, en violation des lois commerciales et des sanctions américaines. Deux citoyens russes en lien avec cette affaire ont été arrêtés en Allemagne et en Italie et attendent leur extradition.

Moscou a confirmé jeudi 20 octobre l'arrestation en Italie du fils d'un haut responsable russe, à la demande de Washington. Dans un communiqué, l'ambassade de Russie en Italie a indiqué qu'Artiom Ouss, le fils du gouverneur de la région sibérienne de Krasnoïarsk, Alexandre Ouss, avait été arrêté lundi à l'aéroport Malpensa de Milan. Un autre suspect russe dans cette affaire, Iouri Ourekhov, a été interpellé lundi en Allemagne, selon Washington.

Dans le second volet, précise le ministère de la Justice américaine, trois Lettons et un Ukrainien résidant en Estonie ont été arrêtés après avoir tenté d'exporter en Russie une machine sophistiquée capable d'être détournée à des fins nucléaires. Inculpés pour fraude et blanchiment d'argent, ils font face également à des demandes d'extradition américaine.

►À écouter : Pour l'Ukraine, les difficultés d'approvisionnement en armes soviétiques ou russes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne