Washington affirme que des militaires iraniens aident les Russes en Crimée

«Nous estimons que des militaires iraniens ont été sur le terrain en Crimée et ont aidé la Russie dans ces opérations», a expliqué le porte-parole du conseil de sécurité nationale américain, John Kirby.

Des militaires iraniens se trouvent « sur le terrain en Crimée » pour aider les forces russes à mener des attaques à l'aide de drones de fabrication iranienne en Ukraine, a affirmé jeudi 20 octobre la Maison Blanche.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Le porte-parole du conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, l’affirme : il y a bien un nombre relativement faible de personnes, essentiellement des formateurs et des personnels techniques pour aider à l’utilisation des drones fournis par l’Iran à la Russie, qui ne les trouvait pas assez efficaces.

Les États-Unis affirment que ces personnels iraniens se trouvent en Crimée, territoire ukrainien illégalement annexé par la Russie en 2014. En revanche, ce sont bien des Russes qui pilotent les drones et visent des cibles ukrainiennes, et notamment des cibles civiles.

« À l’évidence, une fois encore, nous continuons à voir l’Iran se rendre complice d’exporter la terreur, non seulement dans la région du Moyen-Orient, mais maintenant également en Ukraine, a lancé le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. Du point de vue du ministère de la Défense, nous allons continuer à travailler avec les Ukrainiens, avec nos alliés et nos partenaires, pour leur apporter de l’aide de sécurité alors qu’ils continuent à se battre et à défendre leur pays. »

Depuis les premières informations américaines selon lesquelles l’Iran fournit des drones à la Russie pour être utilisés en Ukraine, les Iraniens nient toute implication dans le conflit. Pour le Pentagone, c’est très simple : ils mentent.

