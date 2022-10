Salvador: un juge abandonne les poursuites dans une affaire d'avortement

Poursuivie pour homicide pour avoir accouché d'un bébé mort peu après la naissance, une Salvadorienne a obtenu l'abandon de l'action judiciaire par un juge. Le Salvador a une loi anti-avortement extrêmement répressive, soutenue par la puissante Eglise catholique.

Les médias l'appellent Katia pour protéger son identité. Elle risquait, conformément à la loi salvadorienne une peine de trente années de prison après avoir été poursuivie pour homicide avec circonstances aggravantes pour avoir accouché à domicile d'un bébé qui n'a survécu que quelques heures. Un juge de la ville d'Ahuachapan, située à 100 km à l'est de la capitale, a « déclaré le non-lieu définitif de l'action pénale contre Katia », selon un communiqué du Groupe citoyen pour la dépénalisation de l'avortement (Acdatee).

#LibertadParaLasMujeres| Celebramos la libertad de Katia, una joven que a sus 22 años enfrentó un parto extrahospitalario y al buscar ayuda médica fue denunciada. La @FGR_SV la acusó por homicidio agravado y solicitaba 30 años de cárcel.

En 2019, au moment des faits, la jeune femme n'a que 22 ans lorsqu'elle accouche d'une petite fille dans sa salle de bain. Ses proches la transportent immédiatement, avec son bébé, vers un centre hospitalier pour recevoir d'urgence des soins médicaux. La fillette décède à l'hôpital. Dans la foulée, le personnel soignant dénonce Katia à la police. Elle est détenue provisoirement, et accusée par la suite d'avoir tué son bébé.

La décision du parquet d'abandonner la procédure le 19 octobre a été saluée par les militantes féministes. « Une fois de plus, nous avons réussi à faire face et à inverser les efforts de criminalisation qui, sans fondement et sans preuve (...) persécutent, accusent et cherchent à condamner les femmes », a déclaré Morena Herrera, du conseil d'administration de l'Acdatee, dans le communiqué.

Depuis 1998, le code pénal du Salvador interdit l'avortement, même en cas de viol ou de danger pour la mère, et prévoit des peines pouvant aller jusqu'à huit ans de prison. Cependant, les procureurs et les juges requalifient les cas d'avortements, même involontaires, en « homicide avec circonstances aggravantes », ce qui fut fait pour Katia, passibles d'une peine allant jusqu'à 50 ans de prison.

L'an dernier, en octobre, le Congrès a rejeté tout changement de la loi sur l'avortement. La proposition de réforme émanait d'associations de défense des droits des femmes et demandait la dépénalisation dans trois cas : pour sauver la vie de la mère, quand le fœtus n’est pas viable, ou dans le cas de viol d’enfants, d’adolescentes et de femmes. Evelyn Hernandez Cruz, enceinte après un viol, trente ans de prison après une fausse couche (avocats), Lesly Ramirez, dont le bébé meurt peu après la naissance, trente ans de prison... Beatriz dont le bébé était non viable et interdite d'avorter... des cas -une quarantaine de femmes sont en prison- qui heurtent l'opinion publique internationale et les organisations de défense des droits humains.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme et le Comité des droits de l'homme des Nations unies ont demandé que les peines de ces femmes soient réexaminées et la législation corrigée, sans succès jusqu'à présent.

Des femmes emprisonnées pendant plusieurs années pour avoir eu des fausses couches après une urgence obstétrique prennent la parole pour la première fois pour réclamer justice, à San Salvador, le 22 février 2022 (illustration). AFP - MARVIN RECINOS

