Brésil: l'autorité électorale s'attaque à la désinformation dans la campagne

Le Tribunal supérieur électoral au Brésil essaye de s'armer pour lutter face à la désinformation qui prolifère durant la campagne présidentielle de 2022. © PEDRO NUNES / REUTERS

RFI

À une semaine du second tour de la présidentielle et du choc entre Jair Bolsonaro et Lula, l'entre-deux-tours se déroule dans une ambiance de guérilla politique sur fond de fake news. Ce week-end, le Tribunal supérieur électoral a appliqué des sanctions contre la campagne du président sortant.