À la Une: tensions politiques à quelques jours du second tour au Brésil

Un ancien député travailliste, Roberto Jefferson, soutien du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, a blessé deux policiers en leur tirant dessus et en lançant des grenades. Les agents s’étaient présentés à son domicile pour l’interpeler. Il est accusé d’avoir enfreint les conditions de son assignation à résidence, après avoir attaqué une magistrate du Tribunal fédéral supérieur sur les réseaux sociaux. Cette affaire est déjà exploitée par les deux protagonistes du second tour, Jair Bolsonaro et son rival, l’ancien président de gauche Lula.

Alors que l’ex-député arrêté était un fervent sympathisant du président d’extrême droite, ce dernier fait tout pour prendre ses distances avec Roberto Jefferson, en n’hésitant pas de le qualifier de bandit et de rendre hommage aux policiers blessés, écrit Folha de Sao Paulo. Selon le journal, Jair Bolsonaro ne recule pas devant des mensonges : il a nié l’existence d’une photo prise avec Roberto Jefferson alors que ce cliché existe bel et bien, il est d’ailleurs publié par le site d’information Metropoles.

Les sympathisants du président sortant tentent de rapprocher l’ex-député du Parti des travailleurs, dont il était effectivement un allié au début des années 2000. Lula de son côté a fustigé une « stratégie de destruction de valeurs » mise en place par Jair Bolsonaro, un président qui, selon lui, « aurait divisé la société, avec une partie désormais motivée par la haine, les mensonges et la dissémination de fausses nouvelles ».

En Haïti, l’Église épiscopale dans la tourmente

Fraudes électorales, trafic d’armes et abus sexuels : les accusations pèsent lourd sur certains hommes de Dieu. C’est une enquête exclusive à lire sur le site d’information Ayibopost. Le journal en ligne a obtenu des documents confidentiels qui mettent en lumière, écrit-il, « une église rongée par un conflit larvé où intrigues et coups bas sont dignes d’une série Netflix ». Il y a eu le scandale de trafic d’armes qui a « éclaboussé la réputation de l’église épiscopale en juillet dernier ». Des containers avec 18 armes de guerre, des pistolets et des munitions avaient été découverts cet été, des containers en provenance des États-Unis et dont le destinataire n’était autre que l’Église épiscopale. L’institution religieuse qui n’a plus de chef depuis quatre ans, car en 2018, les élections pour un nouvel évêque ont été entachées de soupçons de fraudes.

Mais ce n’est pas tout : le père Mardoché Vil, qui préside actuellement le Comité permanent, l’organe qui dirige l’Église en absence d’un archevêque, est accusé d’abus sexuels. Selon une enquête interne, le responsable religieux aurait « sexuellement et physiquement abusé une jeune femme », raison pour laquelle sa candidature pour le poste d’évêque en 2017 n’a pas été retenue, écrit le site Ayibopost. Le journal en ligne note que ces révélations internes n’ont visiblement pas empêché le père Mardoché Vil de devenir président du Comité permanent et donc de diriger de facto l’institution religieuse.

Le Covid a fait baisser le niveau scolaire aux États-Unis

Une étude s’est penchée sur les performances scolaires post-pandémie du Covid. Et le résultat est inquiétant. Partout dans le pays, le niveau scolaire a baissé, particulièrement en mathématiques, écrit le Washington Post, citant une étude menée à l’échelle nationale. Les performances scolaires ont baissé pour les bons et les moins bons élèves, écrit le journal, et cela à un niveau jamais vu depuis deux décennies. Une responsable de l’étude juge ces résultats très inquiétants. Elle espère que les enseignants les prennent en compte et qu’ils fassent le nécessaire pour faire remonter le niveau des classes.

Cannabis et garde d’enfants : un sujet qui fait débat au Canada

Au Canada, une question qui occupe de plus en plus les juges des affaires familiales : peut-on obtenir la garde d’un enfant en tant consommateur légal de cannabis ? C’est un sujet à découvrir dans le journal québécois Le Devoir. Depuis quatre ans, le cannabis récréatif est légal, mais la « consommation peut toujours être un obstacle pour un parent qui veut obtenir la garde de ses enfants ou exercer ses droits d’accès », écrit le quotidien. Selon une experte en droit familial citée par le journal, un parent qui se fait reprocher sa consommation de cannabis lors d’un dossier de garde litigieux, répond souvent : « mais c’est légal, je ne suis pas un criminel ».

Une position que les tribunaux ne partagent pas encore. « Elles disent que ce n’est pas parce que c’est devenu légal que c’est devenu pour autant banal », selon une avocate interviewée par le journal. Les juges vérifient donc toujours scrupuleusement l’impact de la consommation de cannabis sur la disponibilité des parents et de leurs capacités mentales. Sachant que la drogue peut ralentir le temps de réaction en cas d’accident. En fait, depuis la légalisation du cannabis, les Canadiens en consomment plus, c’est pour cela que ces nouvelles pratiques deviennent le plus souvent un sujet lors d’un conflit autour de la garde d’enfant, selon Le Devoir.

