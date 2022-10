Les États-Unis arrêtent des espions Chinois accusés de «saper le système judiciaire»

L’administration américaine a accusé lundi 24 octobre l’État chinois de chercher à « saper le système judiciaire » des États-Unis et a annoncé l’inculpation et l’arrestation de ressortissants chinois. Ils sont accusés de travailler pour le renseignement de leur pays dans plusieurs affaires différentes.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Nous ne tolérerons aucune tentative de la part d'une puissance étrangère de saper l'état de droit sur lequel notre démocratie est fondée » : le ministre américain de la Justice Merrick Garland est aussi solennel qu’il sait l’être, quand il annonce personnellement que ce sont 13 ressortissants chinois qui sont inculpés dans trois affaires différentes.

La première concerne ce que l’on appelle l’opération « chasse au renard ». Elle consiste pour les autorités de Pékin à rapatrier de force des chinois installés à l’étranger en expliquant qu’il s’agit de lutter contre la corruption.

Dans la deuxième affaire, quatre personnes de nationalité chinoise sont soupçonnées d’avoir tenté de recruter des professeurs d’université pour le renseignement de leur pays.

Enfin, deux personnes sont accusées d’avoir tenté, y compris en payant un pot de vin, d’obtenir des informations sur la stratégie du ministère de la Justice dans ses poursuites contre un géant chinois des télécoms, probablement Huawei. Manque de chance, le pot de vin a été versé à un agent double travaillant en réalité pour le FBI.

Ces décisions interviennent alors que les tensions sont vives entre la Chine et les États-Unis, et peu de temps après la reconduction pour un troisième mandat de Xi Jinping à la tête de l’Empire du Milieu. Pour le directeur du FBI présent lors de l’annonce, « si le gouvernement chinois et le Parti communiste chinois continuent de violer nos lois, ils vont continuer à tomber sur le FBI ».

