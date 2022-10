À la Une: en Haïti, le journaliste Roberson Alphonse victime d’une tentative de kidnapping et d’assassinat

Publicité Lire la suite

Le journaliste Roberson Alphonse « est responsable de la rubrique "Actualité" au journal le Nouvelliste et directeur de l’information à radio Magik 9 », rappelle Alterpresse. Ce mardi, il « se rendait à la station où il coanime l’émission "Panel Magik" tous les matins, quand son véhicule a essuyé plusieurs projectiles ». Blessé, « il reçoit des soins dans un hôpital de la capitale », écrivait hier Gazette Haïti. L’Association des journalistes haïtiens souligne « à travers les différentes régions du pays, des cas de médias attaqués, des journalistes agressés et tués, enlevés puis libérés contre rançon, d’autres ont fui leur maison ou tout simplement laissé le pays ».

L’Office de protection du Citoyen se dit « vivement préoccupée pour la sécurité des journalistes dans ce climat de violence produit par des troubles politiques », rapporte Gazette Haïti. C’est dans ces circonstances que le corps sans vie de Gary Tesse, l’animateur d’émission politique porté disparu depuis le 18 octobre, a été retrouvé à Faucault, aux Cayes, écrit Le Nouvelliste. Information confirmée ce mardi.

Une force d’intervention en Haïti ?

La proposition des États-Unis d’envoyer rapidement une force d’intervention en Haïti pour faire face à l’emprise des gangs ne rencontrerait aucun écho. Selon le Miami Herald, « aucun pays ne s’est porté volontaire pour envoyer des troupes », et « l’administration Biden est en train de discuter pour voir si elle va mettre de côté la résolution américaine qui circule parmi les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ». Washington, rappelle le journal, voulait « rassembler une force étrangère équipée, entraînée et soutenue logistiquement par les États-Unis. Mais eux-mêmes n’ont jamais proposé la participation de leurs propres forces, provoquant une certaine frustration de leurs partenaires ».

Dans Le National, le professeur et historien Georges Michel estime qu'une intervention militaire est pourtant incontournable : « Nous avons besoin de beaucoup plus qu’une force de service et de protection pour gérer la dégradation sécuritaire du pays ». Ce n’est pas l’avis de « certains citoyens », écrit le journal : des « étudiants de l’Université d’État d’Haïti, le bureau des avocats internationaux, ainsi que plusieurs acteurs politiques », pour qui une éventuelle intervention militaire étrangère serait « un moyen d’aider le Premier ministre Ariel Henry à consolider son pouvoir ».

Aux États-Unis, le vote anticipé a démarré

Dans deux semaines, ce sont les élections de mi-mandat. Et le « early voting », le vote anticipé, a déjà commencé. Avec un résultat impressionnant pour la Géorgie, souligné par le Washington Post : un million de personnes ont déjà voté dans cet État du sud, qui s’annonce comme un des plus importants de ces élections de mi-mandat. C’est beaucoup plus que lors des précédentes, en 2018. Tous les groupes démographiques et toutes les régions de l’État sont concernés par l'augmentation, quand même plus importante chez les femmes, les Noirs et les personnes de plus de 50 ans. Dans l’ensemble des États-Unis, 9 millions de personnes ont déjà voté. Pour autant, il faut, selon un éditorial du Washington Post, se garder de toute analyse hâtive, car « le vote anticipé est un instrument catastrophique de prédiction des résultats ». Il serait « au mieux redondant avec les prédictions déjà existantes, au pire trompeur », et l’analyse de résultats trop vagues serait souvent marquée par la subjectivité du spécialiste qui s'en occupe.

Au Canada, l’accord sur la protection de l’enfance remis en question

Le Tribunal canadien des droits de la personne remet en question l’accord sur la protection de l’enfance conclu en janvier dernier entre Ottawa et les Premières Nations. L’affaire remonte à 2016, rappelle Le Devoir, quand ce même tribunal reconnaît que « le gouvernement fédéral discriminé les enfants des Premières Nations pendant des années en ne finançant pas adéquatement les services à l’enfance dans les réserves ». Trois ans plus tard, il oblige Ottawa à dédommager enfants et familles, par une indemnité pouvant aller jusqu’à 40 000 dollars.

Le gouvernement fédéral et les Premières Nations ont donc fini par se mettre d’accord en janvier dernier, écrit le National Post, mais aujourd’hui, le tribunal estime que l'accord ne correspond pas à ce qu'il demande : certains enfants pourraient recevoir moins d’argent que d’autres. Pour l'instant, le gouvernement dit être dans le flou et ne pas savoir si l’accord doit être repris à zéro ou juste amendé. Quant aux réactions, elles sont partagées : dans le Toronto Star, les ministres fédéraux et l’Assemblée des Premières Nations se disent déçus, certains parlent d’une décision « dévastatrice ». Alors que des associations comme les Enfants des Premières Nations, qui avaient dénoncé l’accord devant le tribunal, saluent sa décision.

Au Paraguay, le ministre de la Justice remercié

Le ministre paraguayen de la Justice Edgar Taboada a été limogé : il a laissé entrer le cercueil d’un guérillero dans une prison, pour que sa sœur puisse lui faire ses adieux. Osvaldo Villalba, le chef de l’Armée populaire paraguayenne, avait été tué ce dimanche dans le nord du pays. Ultima Hora confirme que le limogeage du ministre de la Justice est dû au fait qu’il avait cédé devant la pression exercée par la sœur emprisonnée, Carman Villalba, elle-même ancienne dirigeante de la même guérilla, pour que le corps lui soit amené. « Les terroristes ont plus de droits que ceux qu’ils ont enlevés », s’étaient plaintes les familles de l’ancien vice-président Oscar Denis et du responsable Edelio Morinigo, toujours séquestrés par le groupe terroriste.

