Brésil: la ville de Rio, miroir d’une campagne polarisée entre Lula et Bolsonaro

L’élection présidentielle est particulièrement polarisée, avec d’un côté l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, favori des sondages, mais suivi de près par l’actuel président Jair Bolsonaro. Cette polarisation est visible à plusieurs niveaux dans la ville de Rio.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Cette polarisation est très visible et à plusieurs niveaux. D’abord au niveau des vêtements. Les partisans de l’ancien président Lula utilisent en général la couleur rouge du Parti des Travailleurs ou encore plus récemment le blanc en symbole de paix, tandis que les soutiens de Jair Bolsonaro utilisent des t-shirts jaune et vert, aux couleurs du drapeau brésilien. Ce sont d’ailleurs souvent des maillots de l’équipe de foot brésilienne, la Seleçao. Même si le camp de Lula essaie de se réapproprier le maillot brésilien.

Il y a ensuite les autocollants, avec les numéros des candidats : 13 pour le PT et 22 pour le Parti Libéral de Jair Bolsonaro. On retrouve ces stickers, un peu partout : dans la rue, le métro, sur les portes, les habits, avec parfois une superposition d’autocollants des camps opposés. Et il y a enfin les drapeaux à l’effigie de leurs candidats, que les Brésiliens aiment suspendre à leurs fenêtres.

Des quartiers clairement identifiés

Il y a des quartiers dans la zone sud de Rio, comme Laranjeiras ou Gloria, qui sont clairement identifiés à gauche. On y retrouve beaucoup de drapeaux rouges aux fenêtres et des militants qui tractent aux coins de rue ou dans les marchés… Dans la zone ouest, et notamment le grand quartier de Barra da Tijuca, où habitait le président avant l’élection, les habitants affichent en grande majorité leur soutien à Jair Bolsonaro.

Supporter de Jair Bolsonaro brandissant des drapeaux à l'éffigiue du président brésilien. REUTERS - PILAR OLIVARES

Et puis, il y a des quartiers où les deux camps cohabitent tant bien que mal. Parfois, des voisins affichent leurs opinions différentes, aussi certains syndics d’immeubles interdisent les affichages politiques aux fenêtres pour garantir une bonne entente. Pendant cet entre- deux-tours, un site a même mis en place un indice de changement de vote. C’est un guide qui réunit les résultats du premier tour par quartiers et indique lesquels sont les plus propices pour essayer de convaincre les indécis en fonction de plusieurs facteurs : le pourcentage de vote qui n’ont été ni pour Jair Bolsonaro, ni pour Lula, et le pourcentage de vote pour Lula, car il est plus simple de convaincre quelqu’un qui habite dans un environnement favorable au candidat du PT.

Une campagne très violente

Avec plusieurs assassinats politiques, des menaces, agressions, cette campagne est l’une des plus violentes qu’ait connue le Brésil. Ce qui se sent à Rio. Beaucoup de personnes rapportent qu’elles n’osent pas utiliser d’autocollants ou de tee-shirts identifiés politiquement dans la rue, de peur d’être insultées, agressées ou menacées. Certains habitants qui avaient suspendu des drapeaux à leurs fenêtres ont reçu des jets de cailloux par exemple.

Récemment, un groupe de samba clairement identifié à gauche était en concert dans le quartier de Barra da Tijuca, et au moment de jouer un de leurs morceaux phares où ils critiquent le gouvernement Bolsonaro, le public a commencé à jeter des bouteilles en verres sur les musiciens. Au lieu de les aider, les organisateurs ont expulsé le groupe, et cela a donné lieu à un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux. À quelques jours de l’élection, on sent une tension dans les deux camps, qui pourrait provoquer des débordements ce dimanche.

►À lire aussi : Brésil: l'autorité électorale s'attaque à la désinformation dans la campagne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne