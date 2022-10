À la Une: les cas de choléra inquiètent en Haïti

Revue de presse des Amériques

En un mois, plus d’un millier de cas de choléra ont officiellement été déclarés en Haïti. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 52 personnes sont mortes. Plus de 2 000 cas suspects ont également été enregistrés, notamment chez les jeunes.

« L’impossibilité pour les gens de se déplacer librement […] en raison de la situation sécuritaire et du manque de carburant a peut-être aussi aidé à contenir la propagation », avance Ulrika Richardson, la responsable des Nations unies en Haïti, dans le journal Le National. Mais la responsable de l’ONU tempère : « Cette insécurité a également compliqué la réponse au choléra ». Ulrika Richardson se dit toutefois « impressionnée et émue par l’engagement et le dévouement des professionnels de la santé ».

Le National évoque par ailleurs les « messages de santé publique diffusés […] à la radio et par SMS » pour alerter sur la contagiosité du choléra. Ces mises en garde à la population soulignent « l’importance des mesures préventives telles que le lavage des mains et la désinfection », note le quotidien.

Un autre facteur complique la lutte contre l’épidémie. Depuis plusieurs semaines, des tonnes de déchets s’accumulent dans les rues de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, faute de carburant pour assurer le ramassage. « Les détritus colonisent les rues de Port-au-Prince, dénonce Le Nouvelliste, obstruant des axes, dégageant des odeurs puantes ».

Venezuela : le difficile retour au pays des migrants refusés à la frontière des États-Unis

Le rêve américain a pris fin pour des centaines de Vénézuéliens ayant fui la crise économique et le régime autoritaire du président Nicolas Maduro. Ils ont été contraints de faire demi-tour après que les États-Unis leur ont fermé la porte.

Le quotidien El Nacional titre en Une : « Les migrants rapatriés face au retour dramatique à la case départ ». Cette semaine, trois avions en provenance du Panama et du Mexique ont atterri à Caracas, au Venezuela, avec à leur bord plus de 400 passagers. Parmi eux, des jeunes comme Yorvis Carrasquel, 25 ans. « J’ai émigré pour chercher une vie meilleure, mais cela n’est pas arrivé. Maintenant, il ne me reste plus qu’à travailler et aller de l’avant », confie le jeune homme dans les colonnes du journal vénézuélien. El Nacional raconte que Yorvis Carrasquel a « traversé la dangereuse jungle du Darién », région qui s’étend sur une partie du Panama et de la Colombie. La zone est connue dans le monde entier pour le passage illégal de Vénézuéliens vers les États-Unis.

Jusqu’ici, les États-Unis permettaient aux Vénézuéliens d’être admis sur le sol américain pour déposer une demande d’asile. Mais le 13 octobre, les autorités américaines ont annoncé que les migrants en provenance du Venezuela traversant illégalement la frontière américaine seraient désormais renvoyés automatiquement vers le Mexique. En contrepartie, Washington promet d’instaurer un programme humanitaire pour immigrer légalement depuis le Venezuela. Il doit concerner 24 000 Vénézuéliens.

États-Unis : Le rachat de Twitter par Elon Musk inquiète la presse américaine

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, a officialisé ce vendredi le rachat du réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla entend « aider l’humanité » et permettre des « débats sains », a-t-il déclaré jeudi dans son message aux annonceurs.

Mais la presse américaine s’inquiète. Dans un éditorial publié par le quotidien californien Los Angeles Times, l’écrivaine et défenseure des droits de l’Homme Suzanne Nossel met en garde sur la « menace » que constitue ce rachat. « Elon Musk a déclaré qu’au nom de la liberté d’expression, il réduirait les garanties de la plateforme destinées à protéger contre la désinformation [...] Ce serait une erreur », avertit Suzanne Nossel.

« Si Musk veut vraiment favoriser un discours ouvert, il doit tenir compte des dangers que la désinformation fait peser sur la liberté d’expression lorsqu’il prend le contrôle de l’une des plateformes en ligne les plus influentes du monde », avertit Suzanne Nossel. L’écrivaine cite l’exemple des « messages postés par les robots du gouvernement russe en 2016 qui ont découragé les Américains de voter » à l’élection présidentielle ou encore la désinformation qui a « entravé la réponse aux pandémies, au prix de centaines de milliers de vies ».

Chili/Paraguay : un avion de ligne sérieusement endommagé après un atterrissage d’urgence

C’est un voyage dont se souviendront longtemps les passagers du vol 1325 de la compagnie chilienne Latam Airlines. Mercredi, l’appareil a été touché par une tempête de grêle alors qu’il reliait Santiago, la capitale du Chili, à Asuncion, la capitale paraguayenne.

Le quotidien El Comercio décrit des passagers en état de choc à travers un témoignage. « L’hôtesse de l’air nous a demandé au micro de nous mettre en position d’impact », confie une femme au journal péruvien. « À partir de ce moment, j’ai serré ma fille et j’ai commencé à demander de l’aide. »

De son côté, le journal El País revient sur la tempête de grêle qui s’est abattue sur l’avion. Le quotidien évoque les scènes de panique et l’atterrissage d’urgence à Asuncion sans l’un des moteurs. Le nez de l’appareil a été détruit. Aucune victime n’est à déplorer. « Certains passagers, précise El Comercio, ont décompensé après les fortes turbulences. Ils ont dû être pris en charge en ambulance. »

