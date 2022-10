A deux jours de la présidentielle au Brésil, les militants fêtent les 77 ans de Lula

À deux jours du second tour de l'élection présidentielle au Brésil, l'ancien président Lula fêtait son 77e anniversaire. Un anniversaire très politique à Rio de Janeiro où ses soutiens se sont réunis pour faire la fête et militer pour leur champion.

À deux jours du second tour de l'élection présidentielle au Brésil, l'ancien président Lula fêtait son 77e anniversaire. Un anniversaire très politique à Rio de Janeiro où ses soutiens se sont réunis pour faire la fête et militer pour leur champion.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante au Brésil, Sarah Cozzolino

Sur la place Cinelandia, dans le centre de Rio, Renata porte une perruque blonde et un chapeau en forme de pièce montée où elle a écrit « joyeux anniversaire Monsieur le président ». « C’est une référence à Marilyn Monroe, quand elle a chanté pour le président. Mais c’est une Marilyn Monroe carioca, pour souhaiter bonne chance à Lula et lui envoyer beaucoup d’énergie, parce que ce ne sera pas simple », partage la supportrice brésilienne.

À 77 ans, Lula serait le président le plus âgé à assumer la fonction s’il est élu ce dimanche. Même si certains lui trouvent l’air fatigué ces derniers temps, Luciana n’est pas d’accord : « Il est plus jeune que Biden, plus jeune que Mujica (élu président de l'Uruguay à 75 ans, ndlr) lors de son dernier mandat et il est plein de force, de santé, et de bonne volonté pour transformer ce pays, comme il l’a déjà fait lors de ses deux précédents mandats ».

« Inquiet de l'avenir »

Le cortège croise une voiture avec un grand autocollant en faveur de Jair Bolsonaro, l'adversaire de Lula à la présidentielle. Tarcisio Motta, élu député fédéral lors du premier tour de ces élections, ne cache pas son appréhension : « Je suis inquiet de l’avenir de la démocratie brésilienne. Car même avec la victoire de Lula, nous allons devoir affronter ce climat de haine et de mensonges généralisés. Nous devons restaurer les principes de la dispute démocratique dans la politique ». Mais ce jeudi soir, les partisans de Lula ne préféraient pas penser à la possibilité d’une défaite de leur candidat.

► À lire aussi: Brésil: la ville de Rio, miroir d’une campagne polarisée entre Lula et Bolsonaro

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne