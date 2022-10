Etats-Unis: branle-bas de combat chez les démocrates pour le poste de gouverneur de New York

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, aux côtés de Joe Biden, le 27 octobre 2022 à Syracuse, dans l'État de New York

Aux États-Unis, il reste moins de deux semaines avant les élections de mi-mandat. Les démocrates sont toujours en difficulté. Selon les sondages, ils devraient perdre la chambre basse. Reste à savoir si au Sénat, le statu quo sera conservé. À New York, c’est pour le poste de gouverneur que les démocrates s’inquiètent : l’avance de Kathy Hochul, en place depuis l’an dernier, s’érode ces dernières semaines.

Publicité Lire la suite

Tout le monde sur le pont ! C’est le message des soutiens de Kathy Hochul qui se tournent même vers les démocrates qui, lors de la primaire au mois de juin, s’étaient opposés à elle. Les syndicats dépensent eux ces derniers jours des centaines de milliers de dollars de publicité pour enjoindre afro-américains et latinos à voter pour la gouverneure sortante.

► À lire également : aux États-Unis, pourquoi les élections de mi-mandat sont-elles si importantes?

Car Kathy Hochul - en tout cas c'est leur crainte - n’a peut-être pas fait assez pour mobiliser cet électorat normalement acquis à la cause des démocrates. Ces derniers mois, elle faisait campagne sur son adversaire Lee Zeldin et sa trop grande proximité avec Donald Trump, affirmant qu’il restreindrait les droits à l’avortement s'il était élu. Aujourd’hui, elle se range au thème choisi par Lee Zeldin, et les républicains en général : la sécurité.

Kathy Hochul a annoncé de nouveaux policiers pour le métro de New York, elle se rend dans des églises de Harlem pour assurer les électeurs noirs de l’importance que la sécurité revêt pour elle. Alors attention : elle mène toujours de 4 à 11 points selon les sondages, mais les démocrates locaux ne sont pas habitués à un écart si réduit. D’où ce débordement d’énergie et d’argent de dernière minute, pour éviter que certains ne se rendent pas aux urnes.

► À lire aussi : Joe Biden se rend à Harlem, un quartier de nouveau terrorisé par la violence

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne