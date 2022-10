Brésil: Lula et Bolsonaro clôturent la campagne présidentielle dans un climat tendu

Le résultat sera très serré, qui ce qui reflète une société divisée en deux blocs qui s’affrontent sur des valeurs morales et familiales. Si Jair Bolsonaro est réélu, il va de moins en moins écouter ses adversaires, ceux qui ne pensent pas comme lui. Et il ne faut pas oublier que nous vivons dans une époque de populisme numérique, c’est la campagne électorale en permanence. On verrait donc un gouvernement Bolsonaro, qui défend des idées très radicales, en campagne permanente. Ce serait aussi un gouvernement qui mettrait en avant de plus de plus un agenda moralisateur, en s’appuyant sur des valeurs conservatrices. Et cela, à un niveau qu’on n’aurait pas encore vu au Brésil. C’est cette perspective-là qui me fait le plus peur. À cela, il faut ajouter le fait que le Congrès est contrôlé par les bolsonaristes. Tous les députés conservateurs qui se sont faits élire, sont proches de Bolsonaro. Ce Congrès bolsonariste pourrait s’attaquer à l’équilibre des pouvoirs, ce qui serait très dangereux. Mais le président aurait face à lui une opposition importante et des médias très vigilants, il ne pourrait pas non plus passer en force !