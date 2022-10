Haïti: la société civile propose un gouvernement de transition avant de prochaines élections

Au regard de la dégradation de la situation socio-politique et sécuritaire en Haïti, des citoyens de la ville des Gonaïves, réunis au sein de la Coalition des organisations de la société civile haïtienne (COSCIH), propose une résolution permettant, disent-ils, de conduire le pays vers de bonnes élections.

Avec notre correspondant aux Gonaïves, Ronel Paul

Cette coalition d'une dizaine d'organisations de la société civile, propose un gouvernement de transition avec un président issu de la cour de cassation. Un gouvernement de 11 membres et un conseil consultatif de 21 membres.

Dans un document de seulement deux pages, elles élaborent six points pouvant résoudre la crise haïtienne. Me Henriques Auguste : « Le Président de la République doit être désigné en conformité avec l'article 149 de la Constitution du 29 mars 1987 non amendée. Les secteurs organisés de la société civile des dix départements géographiques du pays et de la diaspora choisiront trois personnalités issues des secteurs organisés de la société civile par département et de la diaspora. Cette formule donnera au total trente-trois personnalités ».

Parmi ces trente-trois personnalités, onze seront sélectionnées pour la formation du gouvernement. Selon la résolution, les politiciens doivent rester à l'écart de ce gouvernement provisoire pour permettre à la société civile de conduire le pays vers de bonnes élections.

Jaccene Jacques, est bâtonnier de l’ordre des avocats des Gonaïves. Selon lui, leur proposition vient en réponse à l’incapacité des politiques à trouver un accord :

"Ils sont animés par leurs intérêts mesquins. Ils ne voient pas l'intérêt de la communauté qui est que nous devons sauver Haïti. C’est pourquoi l'initiative vient de la société civile, ce ne sont pas des partis politiques. En 1990, lorsque le pays était dans une situation difficile, c'est auprès de la cour de cassation que nous avions trouvé la solution"

Avec un mandat de deux ans, ce gouvernement aura comme principale mission de mettre un conseil électoral provisoire sur pied, renforcer la police nationale et l’Armée d’Haïti en vue de ramener la sécurité dans le pays. Dernière tâche, il devra organiser un référendum et des élections générales.

