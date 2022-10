Brésil: après une journée tendue, les bureaux de vote sont fermés

Une supportrice de Lula, drapeau brésilien sur le dos, flanqué du numéro 13 du candidat du PT, à la favela Rocinha de Rio de Janeiro, ce dimanche 30 octobre 2022. AP - Bruna Prado

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Les bureaux de vote ont fermé, au Brésil, et à l'heure prévue, 21 heures à Paris, ce dimanche 30 octobre, après une journée de scrutin délicate émaillée d'incidents impliquant la police fédérale des routes (PRF). Les résultats de ce deuxième tour de l'élection présidentielle, entre Lula da Silva et Jair Bolsonaro, sont attendus plus tard en soirée.