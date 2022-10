Changement d'heure: les Mexicains abandonnent définitivement l'heure d'été

Ce dimanche 30 octobre, les Mexicains ont retardé pour la dernière fois leurs montres d’une heure. En avril, prochain, ils resteront à l’heure d’hiver. Le Parlement a voté la fin de l’heure d'été. Même si des économies d’énergie sont faites grâce au changement d’heure, celles-ci ne sont pas suffisamment significatives.

Avec notre correspondante au Mexique, Gwendolina Duval

Grâce à cette mesure, les Mexicains espèrent mieux dormir, surtout après cette nuit qui compte une heure de plus. Et d'après le gouvernement et certains experts, changer d’heure pourrait provoquer des troubles sur la santé, comme des pertes de mémoire et des problèmes cardiovasculaires chez certaines personnes.

Les quatre fuseaux horaires du Mexique se rassemblent autour de l'heure d’hiver en vigueur au centre du pays. Cette nouvelle heure standard s’applique désormais à la majeure partie du Mexique. Il fera jour plus tôt, de même que la nuit tombera plus rapidement. C'était une proposition du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, qui a provoqué de houleux débats chez les parlementaires avant d’être validée dans la semaine.

Préserver les relations commerciales

Le Mexique dit donc adieu à son heure d’été qui courait d’avril à octobre. Avec tout de même quelques exceptions, notamment à la frontière Nord. Dans le but de préserver les échanges et les relations commerciales avec leur voisin nord-américain, 33 communes mexicaines continueront d’avancer d'une heure au printemps pour se caler sur l’horaire des États-Unis. De même, l’État de Quintana Roo, dans le sud-est du pays, conserve son propre système pour être réglé à l'heure de la Floride qui ferme, en face, le Golfe du Mexique.

Pendant vingt-six ans, le Mexique a changé d'heure deux fois par an. Mais selon le gouvernement, Les économies d’énergie de ce changement représentent moins de 1% de ce qui est consommé chaque année.

