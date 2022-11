Le suspect de l'agression du mari de Nancy Pelosi inculpé de tentatives de meurtre et d'enlèvement

L’agresseur de Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre des représentants a été formellement inculpé de crimes fédéraux. Il avait indiqué viser l'élue démocrate.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Tentative d’enlèvement sur un responsable américain : 20 ans de prison. Agression d’un membre de la famille proche d’un responsable américain : 30 ans. Lundi soir, la procureure de San Francisco a annoncé une volée de nouveaux chefs d'inculpation, notamment tentative de meurtre et cambriolage, cette fois au niveau local et non fédéral. Il s'agissait d'une attaque « à motif politique », et David DePape pourrait être condamné à la prison à vie, a précisé Brooke Jenkins lors d'une conférence de presse.

Avant même les poursuites de l’État de Californie, David DePape sait qu’il risque gros rien qu’avec les poursuites fédérales. Il faut dire que les enquêteurs ont retrouvé dans ses affaires un marteau, des gants en caoutchouc, du ruban adhésif et de quoi menotter quelqu’un. Il ne leur a d’ailleurs pas caché ses intentions : retenir en otage Nancy Pelosi, considérée comme la chef de meute des « menteurs » démocrates, jusqu’à ce qu’elle avoue une « vérité » qui n’est pas précisée. Dans le cas contraire, il voulait lui « briser les rotules » avant de la renvoyer au Congrès sur un fauteuil roulant pour faire passer le message aux autres élus que leurs actes ont des conséquences.

L'homme était entré vendredi matin dans la chambre du couple à San Francisco en cherchant Nancy Pelosi, qui se trouvait à Washington ce jour-là. Comme le mari de la cheffe des démocrates au Crongrès, Paul Pelosi, avait pu prétexter un passage à la salle de bain pour appeler la police et laisser la ligne ouverte pendant qu’il gagnait du temps, David DePape n’a pas pu mener son projet à bien. À l’arrivée des forces de l’ordre, 8 minutes après l’appel, il a néanmoins pu s’attaquer à l’homme de 82 ans, lui causant avec son marteau une fracture du crâne et des blessures aux bras et aux mains.

