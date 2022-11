États-Unis: dernière ligne droite pour Joe Biden, en meeting à Miami avant les élections de mi-mandat

Le président Joe Biden en Floride pour soutenir les candidats démocrates aux postes de sénateur et gouverneur aux élections de mi-mandat. © Evan Vucci / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À sept jours du vote pour les élections de mi-mandat, le président américain, plutôt discret dans cette campagne, était en meeting à Miami. Un déplacement pour soutenir les candidats démocrates distancés par les républicains aux postes de sénateur et gouverneur. En 2020, Joe Biden avait remporté la Floride, mais cet État du sud penche de plus en plus à droite aujourd’hui.