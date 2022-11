Opiacés: deux chaînes de pharmacies américaines veulent solder les poursuites à coup de milliards

Les deux principaux groupes de pharmacies américaines, CVS et Wallgreens acceptent de payer aux collectivités locales 10 milliards de dollars sur dix et quinze ans, en échange de la fin des poursuites lancées par des procureurs généraux.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

C'est une crise de santé publique qui s’est largement jouée sur ordonnances, aux comptoirs des pharmacies américaines, accusées d’avoir rendu dépendants des millions de consommateurs à coup de prescriptions abusives d’antidouleurs à base d’opiacés.

Une dépendance à l’origine de plus de 500 000 morts par overdose en l’espace de vingt ans aux États-Unis. Et une crise d'une si grande ampleur qu’elle a fait baisser l’espérance de vie des Américains et a logiquement donné lieu à un nombre incalculable de procédures judiciaires, notamment contre les distributeurs CVS et Walgreens.

Les deux principaux groupes de pharmacies américaines acceptent de payer aux collectivités locales dix milliards de dollars sur dix et quinze ans, en échange de la fin des poursuites lancées par des procureurs généraux. Du côté de CVS, la somme consentie comprend 4,9 milliards de dollars destinés aux États américains et aux subdivisions territoriales (comtés et villes) et environ 130 millions de dollars pour les tribus amérindiennes.

Plusieurs accords déjà conclus avec les fabricants de médicaments

Mais la somme ne concerne pas les poursuites individuelles. Dans un communiqué, CVS s’engage aussi à travailler avec les collectivités, les États et les tribus amérindiennes pour réduire l’utilisation illégitime d’opiacés par ordonnance. Les deux groupes tiennent en revanche à préciser que ces propositions d’accord financier ne sont en rien une reconnaissance de responsabilité de leur part.

L'accord proposé par les chaînes de pharmacie serait le premier en son genre. Plusieurs fabricants et des distributeurs de médicaments ont en revanche déjà accepté des accords de principe pour solder les poursuites. En juillet, le laboratoire israélien Teva a ainsi annoncé un accord de principe à plus de quatre milliards de dollars avec des plaignants. Début mars, Purdue a conclu avec plusieurs Etats américains un accord proposant de verser jusqu'à six milliards de dollars. Johnson & Johnson (J&J) et trois grands distributeurs, McKesson, AmerisourceBergen et Cardinal Health, ont confirmé en février qu'ils allaient payer 24,5 milliards de dollars en tout pour mettre fin aux poursuites à leur encontre.

