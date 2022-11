À la Une: en Haïti, la police reprend le contrôle du terminal pétrolier de Varreux

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

« Les forces de l’ordre sont parvenues à investir le terminal pétrolier de Varreux (…) une première depuis le mois de septembre 2022 », note Le Nouvelliste. Selon une source policière du journal, « l’opération a été menée par l’Unité temporaire anti-gang », pas de bilan humain pour le moment. La police serait en train de « désengorger la route à l’aide d’engins lourds afin de la rouvrir à la circulation ». Le National rappelle que « depuis plus d’un mois, des hommes armés membres de la fédération de bandits armés (G9) ont bloqué l’accès au terminal de Varreux où est stocké 70% du carburant consommé dans le pays ». Ce blocage, poursuit le Nouvelliste, « a entraîné la paralysie des principales activités du pays, impacté la distribution d’eau potable et provoqué une résurgence de l’épidémie de choléra en Haïti ».

La rentrée n’a toujours pas eu lieu, mais des directeurs d’école s’entendent pour une reprise le 7 novembre. Pour le moment, cela tient plus du vœu. Selon Le Nouvelliste, « des directeurs d’écoles regroupés en association au niveau de Delmas et Tabarre se mobilisent pour la reprise des activités scolaires » lundi prochain. « Ils invitent les autorités à assurer la sécurité des écoliers et à assainir les rues avant cette reprise », poursuit le journal.

Prise d’otages au Pérou

Ils seraient environ 70 et 150 otages, des touristes péruviens et étrangers, retenus par des autochtones de la communauté de Cuninico. Objectif, selon son dirigeant Watson Trujillo Acosta, interviewé par la radio RPP, Radio Programas del Peru : « attirer l’attention du gouvernement » sur les fuites de pétrole dans la région, que dans la zone affectée soit déclaré l’État d’urgence et qu’un comité du gouvernement se rende sur place. Une rencontre avait déjà eu lieu avec le gouvernement le 17 octobre, mais selon Watson Trujillo Acosta, elle n’avait débouché sur rien. Selon une des otages, qui est intervenu sur Radio Programas del Peru et dont les propos sont repris par El Comercio, les autochtones leur ont dit qu’ils comptaient les retenir « six à huit jours ou jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée, avec la présence sur place d’un des représentants des autorités ».

Les violences continuent en Équateur

Le 1er novembre, l’État d’exception avait été déclaré dans deux provinces, après une suite d’attentats perpétrés par des narcotrafiquants. Mais, écrit El Comercio, « cela n’a pas freiné les attaques des mafias dans les rues », où au contraire « les bandes ont repris les attentats à l’explosif et les attaques contre les policiers et les militaires ». « À cela s’est ajouté une mutinerie dans la prison de Guayas 1 à Guayaquil, qui depuis, écrit Expreso, s’est transformée en un véritable champ de bataille » : 1 300 gendarmes et 1 300 soldats y ont été envoyés, pour un affrontement qui a duré huit heures. Le président Guillermo Lasso affirmait en fin de journée que le pénitencier était sous contrôle, écrit El Comercio. Guillermo Lasso dont certains politiques, particulièrement l’ancien président Rafael Correa et son groupe d’élus, demandent la destitution suite à la recrudescence de la violence, écrit El Universo.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne