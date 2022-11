Brésil: une contestation des résultats qui s’essouffle et une transition qui débute

Geraldo Alckmin, le vice-président élu, s’est rendu à Brasilia pour entamer le travail de transition avec les équipes du chef de l'État sortant, Jair Bolsonaro, en poste encore jusqu'au 1er janvier. AP - Eraldo Peres

La contestation des résultats de l'élection présidentielle au Brésil perd de l'ampleur. Quelques barrages routiers persistaient jeudi 3 novembre, mais nettement moins que les jours précédents. Et les manifestants bolsonaristes réclamant une intervention de l'armée n'étaient plus qu'une poignée devant des casernes militaires. Alors que le silence de Jair Bolsonaro après le vote de dimanche laissait craindre un possible rejet des résultats, la transition est désormais engagée. Le vice-président élu s'est rendu à Brasilia jeudi pour entamer le travail avec l'administration sortante.