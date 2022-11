«En attendant Raïf», un documentaire sur le blogueur saoudien Raïf Badawi et sa famille

C’est ce vendredi 4 novembre que sort sur les écrans du Québec, En attendant Raïf, un documentaire signé par deux réalisateurs sur l’histoire du blogueur saoudien Raïf Badawi et de sa famille. Son épouse, Ensaf Haidar et ses trois enfants ont trouvé refuge il y a huit ans dans la petite ville de Sherbrooke, à une heure de Montréal.

Publicité Lire la suite

En attendant Raïf revient sur les espoirs et les déceptions de ses proches, suite à son l’emprisonnement pendant dix ans en Arabie saoudite de ce défenseur de la liberté d’expression. Au fil du documentaire, on apprend à connaître celles et ceux qui soutiennent ce prisonnier dans son combat.

Luc Côté et Patricio Henriquez, les deux réalisateurs d’En attendant Raïf se sont donnés du temps. En fait, ils ont filmé Ensaf Haidar et ses trois enfants dès leur arrivée à Sherbrooke en 2014, une ville située à une heure de Montréal, où ils ont trouvé l’asile. Saison après saison, le public suit les étapes de leur enracinement au Québec.

En filigrane, il y a les appels téléphoniques hebdomadaires du père, depuis sa prison surpeuplée de Djeddah. Des images volées le montrent aussi subissant les premiers 50 coups de fouet de sa sentence de 1000 coups, les autres finalement n’auront pas lieu étant donné son état de santé fragile.

Mais par-dessus tout, ce que le film met en vedette, c’est l’acharnement de sa conjointe à dénoncer sans relâche l’emprisonnement injuste de Raïf, lui dont le seul délit a été de réclamer que les citoyens du Royaume s’expriment en toute liberté. Cette femme toute menue, qui au début ne parle qu’arabe, réussit à mobiliser des sympathisants à sa cause partout dans le monde, mais aussi au Québec.

Chaque vendredi pendant huit ans, un groupe réclame la libération du blogueur sur les marches de la mairie de Sherbrooke. À l’image de David Goudreault, un auteur québécois : « Ce soir ici se tient la 50e vigie devant l’hôtel de ville. Tous en vigie, comme toi, on tient bon, espérant te voir poindre à l’horizon. Raïf, notre hiver est moins froid que leur désert. Allez viens-t’en, on t’attend! »

La vie de Raïf Badawi et de sa famille

Le documentaire témoigne de l’histoire de la famille Badawi et des enjeux autour de la libération de Raïf. Sa force est justement de jouer sur les deux tableaux. Entre une séance de patin à glace, et le premier rasage du fils Doudi, les réalisateurs reviennent sur un dossier explosif, celui du contrat canadien d’exportation d’une dizaine de milliards d’euros vers l’Arabie saoudite. Deux gouvernements successifs ont vendu au Royaume des blindés ultra-légers utilisés contre les civils lors des attaques contre le Yémen, et les chiites de la province de l’est.

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a beau se montrer tout sourire avec les enfants Badawi, jamais, il ne remet en question ce juteux contrat. Le prétexte : il n’y a pas de preuve que les véhicules canadiens contribueraient à violer les droits humains. Finalement, Raïf Badawi a purgé toute sa peine. Libéré le 11 mars, il ne peut sortir du territoire saoudien pendant 10 ans et retrouver sa famille.

►À lire aussi : Arabie saoudite: le blogueur et militant Raif Badawi est libre après 10 ans de prison

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne