«Midterms» aux États-Unis: conservateurs et démocrates au coude-à-coude dans le sud du pays

Les Démocrates pointent les menaces des Républicains sur les aides sociales



À quelques jours du vote pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, un thème de campagne est mis en avant par les Démocrates : celui des aides sociales et des menaces des Républicains sur ces programmes, rapporte Guillaume Naudin, notre correspondant Washington.



Un discours de Barack Obama en fin de semaine dernière a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Il explique aux jeunes de son public que les Républicains veulent s’attaquer aux aides sociales et médicales de leurs parents et de leurs grands-parents. Avec son charisme si particulier, l’ancien président reprend un argumentaire que Joe Biden utilise depuis des semaines.



Le sénateur de Floride Rick Scott propose de réévaluer tous les programmes fédéraux de dépense tous les 5 ans. Ron Johnson, du Wisconsin, l’un des États clés pour la majorité au sénat, propose même de le faire tous les ans. Pour les chefs démocrates, il y a un risque pur et simple de disparition de ces programmes sociaux, même si les chefs républicains, au Sénat et à la Chambre des représentants, n’ont pas adhéré à ces propositions.



En revanche, les Républicains ont largement fait campagne sur la gestion économique trop dépensière à leur goût de la Maison Blanche et ils entendent réduire les dépenses. Ils commencent à parler de relever le niveau de cotisation, ou l’âge minimal pour toucher les prestations sociales.



Ils veulent faire entrer cela dans les négociations budgétaires qu’ils auront à avoir avec Joe Biden s’ils reprennent la majorité au congrès. Et le président a déjà prévenu, il opposera son droit de veto à toute tentative dans ce sens.