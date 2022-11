États-Unis: dans le comté de Northampton, les républicains misent beaucoup

Un panneau d'affichage hostile aux démocrates dans le comté de Northampton, en Pennsylvanie, fin septembre 2022. Getty Images via AFP - MARK MAKELA

En vue des « midterms », les regards sont tournés vers la Pennsylvanie, État très disputé considéré comme un « swing state ». Et en son sein, un comté pourrait faire toute la différence. Situé au nord de Philadelphie, dans l'Amérique rurale, Northampton bascule républicain ou démocrate d'une élection à l'autre. Et les électeurs républicains sont décidés à faire gagner leurs candidats.