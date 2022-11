Reportage

Pérou: à Lima, des manifestants appellent à la démission du président Castillo

Audio 01:15

Des manifestants dans les rues de Lima, le 5 novembre 2022, contre le président Pedro Castillo. © Sebastian Castaneda / REUTERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’opposition péruvienne réclame toujours le départ du président Pedro Castillo et de nouvelles élections. À la tête du pays depuis un an et demi, le président de gauche radicale est suspecté de corruption et trafic d’influence. Samedi, plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays. À Lima, ils étaient quelques milliers à manifester.