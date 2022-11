États-Unis: le secrétaire d’État local, un élu clé pour la démocratie américaine

Le 8 novembre, dans le cadre des élections de mi-mandat, les Américains renouvellent un tiers du Sénat ainsi que la totalité de la Chambre des représentants, à Washington. Mais les électeurs éliront aussi leurs représentants au sein des États et des milliers d’administrateurs locaux. Ces élections, apparemment mineures, seront pourtant cruciales pour l’avenir de la démocratie aux États-Unis.

S’il y a un poste auquel on ne prêtait pas vraiment attention, avant 2020, c’est celui de secrétaire d’État au niveau des États fédérés. Mais les manœuvres de Donald Trump pour renverser le résultat de la présidentielle il y a deux ans ont mis en lumière le rôle crucial de cet élu. Un homme a d'ailleurs incarné ce rôle en 2020 : Brad Raffensperger, le secrétaire d'État républicain de Géorgie. Il avait résisté aux pressions de Donald Trump et certifié les résultats qui donnaient la victoire à Joe Biden.

Aux côtés des gouverneurs et des procureurs généraux, les secrétaires d’État sont un rouage central au sein des administrations locales aussi bien dans le redécoupage de la carte électorale que dans la certification des élections. Ils administrent également la base de données des électeurs.

Des candidats qui contestent les résultats de la présidentielle de 2020

Or, plusieurs candidats au poste de secrétaire d’État sont des partisans de Donald Trump et des tenants de la théorie du « Grand mensonge », selon laquelle l’élection de 2020 est entachée de fraudes et Joe Biden n’est pas le président légitime des États-Unis.

Selon un décompte de CNN, parmi les 27 candidats républicains au poste de secrétaire d’État, 11 ont remis en question ou tenté d'invalider les résultats de 2020. En Arizona, par exemple, le candidat républicain au poste de secrétaire d’État, Mark Finchem, dit avoir les preuves que l’élection de 2020 était truquée, mais ne les fournit pas. S’il est élu, Finchem sera responsable des élections de l’Arizona en 2024 et aura le pouvoir de certifier ou non les résultats.

Les gouverneurs et les assemblées législatives locales jouent aussi un rôle important dans la certification des résultats et dans la mise en place du cadre électorale. Or, 22 candidats au poste de gouverneur et 19 candidats au poste de sénateur contestent toujours l’élection de Joe Biden.

En Pennsylvanie, Doug Mastriano, celui qui défie Josh Shapiro, le gouverneur démocrate sortant, a participé au rassemblement du 6 janvier. Au Wisconsin, même scénario : face au gouverneur démocrate sortant Tony Evers, un autre partisan de Donald Trump, le magnat de la construction Tim Michels, affirme contre toute évidence que Trump a remporté les élections de 2020.

L’arrivée au pouvoir de tels élus leur octroierait, au regard des pouvoirs inhérents à leur poste, les moyens de remettre en cause la légitimité des résultats en 2024 si ces derniers ne leur convenaient pas.

