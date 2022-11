Bolivie: des manifestations hostiles au gouvernement commencent à s'étendre

Un homme bloque une rue lors d'une grève illimitée organisée par les syndicats opposés au gouvernement du président bolivien Luis Arce, à Santa Cruz, le 24 octobre 2022. AFP - AIZAR RALDES

En Bolivie, des manifestations qui ont débuté dans l'est du pays, bastion de l'opposition au gouvernement, commencent à s'étendre à tout le territoire. L'opposition s'agglutine derrière l'exigence d'un recensement de la population en 2023, et non en 2024 comme le veut le gouvernement. Alors que Santa Cruz est paralysée depuis maintenant 17 jours, les mécontents menacent le reste du pays.