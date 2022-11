Elections de mi-mandat aux Etats-Unis: «Ne revenons pas soixante ans en arrière !»

Reportage

À quelques heures maintenant des élections de mi-mandat, démocrates et républicains jettent leurs dernières forces dans la bataille. Notamment dans des États où les scrutins s’annoncent très serrés, comme en Géorgie. Dans cet État du Sud, le sénateur démocrate sortant, le pasteur afro-américain Raphael Warnock, affronte un autre candidat noir, le très controversé Herschel Walker, ancienne star de football soutenu par Donald Trump.

Publicité Lire la suite

avec notre envoyée spéciale à Johns Creek, Stefanie Schuler

Le démocrate Raphael Warnock est aussi le pasteur principal de l’une des églises les plus célèbres aux Etats-Unis : la Ebenezer Baptist Church de Martin Luther King, à Atlanta.

Et c’est dans ce haut lieu des droits civiques que le sénateur-pasteur-candidat Warnock a célébré une messe ce dimanche aux fortes tonalités politiques. « Mon père en uniforme ne pouvait même pas s’asseoir sur un siège dans le bus. Et maintenant j’occupe un siège au Sénat ! Nous sommes en mouvement. La nuit dernière, nous avons reculé nos horloges d’une heure. Mais nous n’allons permettre à personne de reculer les horloges de 60 ans en arrière ! Dites à tout le monde d’aller voter ! Dites-leur qu’un vote est une sorte de prière pour le monde que nous souhaitons pour nous et nos enfants ! ».

Les fidèles, rencontrés après le prêche du pasteur Warnock, sont plus que conscients de l’importance des élections de ce 8 novembre comme Charles. « Nos droits, notre liberté, notre humanité. Tout est en jeu. Tout ! » « Si on arrive à maintenir la majorité démocrate au Congrès, alors des politiques démocrates seront menées », renchérit Grace.

A quelques heures des scrutins, la tension est palpable. Alors Raphael Warnock a voulu rassurer. « J’ai le sentiment que tout ira bien », nous confie-t-il.

Dans les derniers sondages, il est au coude à coude avec Herschel Walker, alors chaque vote compte. Les militants démocrates sont déterminés de mobiliser les derniers électeurs récalcitrants et labourent le terrain, comme à Johns Creek.

Johns Creek: Deb et Kirsten, militantes démocrates font du porte à porte, chaque voix compte Stefanie Schüler

« Bonjour. Je m’appelle Deb, et je frappe aux portes pour parler des élections à venir... ». Cela fait des semaines que Deb Powell et Kirsten Moore tentent de mobiliser des électeurs démocrates potentiels. Elles savent par expérience que ce travail de fourmi peut faire la différence. « Quand vous savez que dans une ville de la taille de Johns Creek qui compte 80 mille habitants, la victoire peut se jouer à 12 voix près, frapper aux portes et parler aux voisins prend toute son importance ! », nous explique-t-elle.D’autant plus que malgré des fortunes investies dans les campagnes et l’omniprésence des élections dans les médias, certains électeurs manquent toujours d’informations essentielles.

« Hier, je faisais du porte-à-porte et certaines personnes pensaient qu’elles pouvaient voter aujourd’hui. J’ai dû leur expliquer que le vote, c’était mardi. Leur dire aussi que désormais la seule façon de voter était de se rendre en personne dans leur bureau de vote et de leur donner l’adresse. Donc la sensibilisation et l’éducation de nos électeurs sont très importantes ».

À quelques heures des scrutins, beaucoup d’Américains disent attendre avec impatience la fin de cette campagne électorale acharnée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne