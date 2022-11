À la Une: journée de vote aux États-Unis pour les élections de mi-mandat

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

À en croire la Une du New York Times, l’ambiance n’est pas à la fête : « La peur et la suspicion s’étendent alors que les électeurs vont voter ». Si le Los Angeles Times donne aujourd’hui ses conseils de vote, comme d'autres le faisaient hier, aujourd'hui la presse se concentre déjà sur le décompte des voix : « Les militants et les candidats républicains mettent tout en place pour pouvoir affirmer que les scrutins qu’ils perdent ont été volés », affirme Politico : en demandant à leurs électeurs de voter aujourd’hui et pas en avance, ils vont causer ces retards dans les décomptes qu'ils qualifient de suspects. « Compter les votes peut prendre du temps, c’est une bonne chose, et pas un signe de fraude », tente de rassurer le Washington Post. De son côté, le Miami Herald s'inquiète d'une participation qui s'annonce « abyssale » dans le comté, alors que le vote en avance est terminé : « Faites en sorte que cela n’arrive pas ! »

Plus largement, les quotidiens indiquent les scrutins qu’il faut particulièrement suivre : « Les démocrates mettent tous leurs espoirs pour garder la majorité au Sénat dans les deux courses ultra-compétitives de Pennsylvanie et Géorgie », écrit The Hill. Pour le Boston Globe, « les Latinos sont les nouveaux “swing voters” », des électeurs qui peuvent changer de vote d’un scrutin à l’autre : du coup, pour le journal, il faut particulièrement suivre les courses au Sénat au Nevada et en Arizona.

Sur le reste du continent, Donald Trump à la Une

En Argentine, Clarin titre sur « des élections avec Joe Biden et Donald Trump au centre de la scène ». Mais la presse du continent s’intéresse surtout à l’ancien président, dont « l’obsession négationniste (confère les élections de 2020) représenterait le facteur déséquilibrant et irrationnel de cette élection », estime El Tiempo en Colombie. D’autant que, titre au Canada Le Devoir, « les républicains (sont) en rangs serrés derrière les candidats du trumpisme ».

Au Pérou, El Comercio craint qu’« une nouvelle génération de politique n’arrive aux affaires, des républicains qui, dans de nombreux cas, ne comptent pas jouer en respectant les règles de la démocratie ». « États-Unis : démocratie menacée », résume El Universal au Mexique. Et dans ces élections présentées comme majeures, on reparle du vote latino qui« sera décisif », estime, toujours au Mexique, Excelsior, puisqu’il représente 14 % du corps électoral. Le journal cite une étude selon laquelle 58% des électeurs latinos appuient les démocrates.

Haïti : les chefs de gang dans le collimateur des États-Unis

Toute la presse haïtienne s’en fait l’écho : les États-Unis « offrent 3 millions de dollars pour toute information conduisant à l’arrestation de 3 chefs de gangs », titre Gazette Haïti. Les trois hommes sont « présumés responsables de l’enlèvement contre rançon de 16 citoyens américains en Haïti en octobre 2021 » ; deux d’entre eux sont actuellement des chefs du gang 400 Mawozo qui opère dans la région de Croix-de-Bouquet et qui avait, rappelle le journal, revendiqué l’enlèvement.

Ces offres de récompense, précise le département d’État américain repris par Alterpresse, sont faites dans le cadre « de nos efforts pour continuer à imposer des conséquences et à ternir pour responsables ceux qui fomentent la violence en Haïti ». De fait, ce lundi, la justice américaine a aussi « rendu publiques des accusations contre quatre autres chefs de gangs (…) impliqués dans des actes de kidnapping de cinq ressortissants américains en Haïti », écrit Alterpresse.

Toujours en Haïti, Le Nouvelliste s’interroge : « Varreux libéré, à quand le carburant dans les stations-service ? » « Le gouvernement a pour plan de rendre le carburant disponible dans les stations-service d'ici à ce vendredi, samedi au plus tard », assure le journal. La police a repris le terminal des mains des gangs en fin de semaine dernière, mais ce moment « Varreux subit un inventaire. Il y a aussi les inspections techniques et sécuritaires ».

Maduro et Macron à la COP27

« Maduro et Macron se serrent la main », titre le quotidien vénézuélien Ultimas Noticias, proche du pouvoir. Mais c’est toute la presse vénézuélienne qui reprend la rencontre des deux hommes en Unes. Les deux hommes se sont rencontrés hier dans les couloirs de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte. « Macron invite Maduro à entamer un travail bilatéral utile », résume El Periodiquito, qui rappelle qu’officiellement la France ne reconnaît pas Nicolas Maduro comme président du Venezuela.

Du coup, écrit El Luchador, celui-ci s’est réjoui de la rencontre sur Twitter : « Excellente poignée de main avec le président français Emmanuel Macron (…). Les portes du Venezuela sont ouvertes pour le peuple français ». Diario 2001 souligne que « le négociateur de Maduro et celui du chef de l’opposition Juan Guaido doivent se réunir la semaine prochaine à l’occasion du Forum de Paris pour la paix, lors d’une rencontre parrainée par Macron, et à laquelle pourrait aussi s’associer le Colombien Gustavo Petro ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne